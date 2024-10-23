Стали известны подробности хлопка газа в Сухом Логу

Posted 23 октября, 14:45
Published 23 октября, 14:45
Modified 23 октября, 14:47
Updated 23 октября, 14:47
Основной удар взрывной волны пришелся на детскую комнату. Из-за хлопка вылетели окна и двери, а вещи разбросало по спальне. В результате происшествия никто не пострадал.
Выяснилось, что газ в этой квартире был отключен за неуплату. Взрыв мог произойти из-за незаконного подключения к газу.
Сейчас глава семьи проверяет уцелевшие вещи и мебель, пишет «Злой Екатеринбург»
Напомним, пятилетняя девочка была одна дома во время взрыва газа в пятиэтажке в Сухом Логу. Она не пострадала, так как была в этот момент в ванной.