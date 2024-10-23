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Posted 23 октября, 14:45

Published 23 октября, 14:45

Modified 23 октября, 14:47

Updated 23 октября, 14:47

Стали известны подробности хлопка газа в Сухом Логу

Стали известны подробности хлопка газа в Сухом Логу

23 октября 2024, 14:45
Фото: 4 канал
При взрыве газа на улице Белинского в Сухом Логу никто не пострадал.

Основной удар взрывной волны пришелся на детскую комнату. Из-за хлопка вылетели окна и двери, а вещи разбросало по спальне. В результате происшествия никто не пострадал.

Выяснилось, что газ в этой квартире был отключен за неуплату. Взрыв мог произойти из-за незаконного подключения к газу.

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Фото: 4 канал

Напомним, пятилетняя девочка была одна дома во время взрыва газа в пятиэтажке в Сухом Логу. Она не пострадала, так как была в этот момент в ванной.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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