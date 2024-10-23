Страховая компания «Югория» показала рост прибыли по результатам 9 месяцев

Как подчеркнул генеральный директор компании Олег Овсяницкий, «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые сервисы для агентов, число которых уже приближается к 12 тысячам. По его словам, традиционно востребованные на Урале и в Сибири, также находят спрос в Москве, Санкт-Петербурге и центральных регионах страны, где темпы роста бизнеса составили 123%.