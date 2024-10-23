Страховая компания «Югория» показала рост прибыли по результатам 9 месяцев

Posted 23 октября, 06:39
Published 23 октября, 06:39
Modified 23 октября, 06:45
Updated 23 октября, 06:45
При этом собственные средства компании увеличились на 19%, достигнув 14,6 миллиарда рублей, обеспечив доходность на акционерный капитал (ROE) на уровне 29,5%. Совокупные активы компании составляют 49,6 миллиарда рублей.
За указанный период «Югория» выплатила свыше 12,9 миллиарда рублей, оформив более 100 тысяч страховых случаев. Среди значительных выплат — 190 миллионов рублей владельцу судна за погибшее грузовое судно.
«Югория» активно развивает направление корпоративного страхования и в 2024 году заключила контракты с ведущими лизинговыми компаниями, что привело к высокому темпу роста в 167%. Сегодня «Югория» сотрудничает с такими лизинговыми компаниями, как CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и др. Об этом пишет ТАСС.
Сотрудничество с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) дало возможность увеличить масштабы взаимодействия с автодилерами и улучшить позиции на рынке автострахования. «Югория» работает с 540 автомобильными дилерами по всей стране.
Как подчеркнул генеральный директор компании Олег Овсяницкий, «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые сервисы для агентов, число которых уже приближается к 12 тысячам. По его словам, традиционно востребованные на Урале и в Сибири, также находят спрос в Москве, Санкт-Петербурге и центральных регионах страны, где темпы роста бизнеса составили 123%.