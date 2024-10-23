Свет мгновенно зальет вашу комнату: как быстро вымыть люстру, не снимая ее с потолка

Мыть люстру лучше всего в солнечный день при естественном освещении, так как электричество придется выключить. Если декоративных элементов не очень много, то их вполне можно снять. Однако у многих дома до сих пор висят старые винтажные люстры с огромным количеством хрустальных или стеклянных подвесок. Это настоящий антиквариат, обращаться с которым нужно крайне осторожно.