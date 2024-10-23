Свет мгновенно зальет вашу комнату: как быстро вымыть люстру, не снимая ее с потолка

Posted 23 октября, 14:14
Published 23 октября, 14:14
Modified 23 октября, 14:16
Updated 23 октября, 14:16
Мыть люстру лучше всего в солнечный день при естественном освещении, так как электричество придется выключить. Если декоративных элементов не очень много, то их вполне можно снять. Однако у многих дома до сих пор висят старые винтажные люстры с огромным количеством хрустальных или стеклянных подвесок. Это настоящий антиквариат, обращаться с которым нужно крайне осторожно.
Сегодня в продаже есть специальное средство для бесконтактного мытья люстр — их выпускают самые разные производители. Большое разнообразие таких бесконтактных спреев представлено на любом российском маркетплейсе.
По заверению производителей, такие средства не только отмоют люстру до блеска, но и придадут подвескам антистатический эффект. На практике не проверяла, но, как правило, в комнатах мне хватает помыть люстры пару раз в год, чтоб они сверкали, сияли, и выглядели отлично, — уверяет автор канала «Дом необычных вещей».
Процесс очень просто: отключив люстру от сети и накрыв пол защитной пленкой, нужно равномерно опрыскать грязные подвески. Жидкость начнет обильно стекать вниз, поэтому под люстру нужно подставить большой таз. Обработку хрустальных подвесок нужно делать дважды с интервалом в 2-3 минуты. Средство не должно попасть на пластиковые и металлические элементы, чтобы на них не остались разводы: их вполне можно протереть от пыли влажной тряпкой.
Пользоваться люстрой можно только после полного высыхания спрея. Конечно, добиться идеального результата при таком способе обработки сложно — какие-то подвески отмоются лучше, какие-то хуже. Однако в целом эффект будет впечатляющим: люстра будет выглядеть намного чище, подвески будут светиться и сверкать на свету, а в комнате станет намного светлее. А еще спрей для бесконтактного мытья люстр обладает антистатическим эффектом, поэтому пыль к висюлькам будет липнуть намного меньше.
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