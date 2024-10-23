У школьника в Каменске-Уральском вспыхнул телефон на уроке

Posted 23 октября, 05:23
Published 23 октября, 05:23
Modified 23 октября, 05:25
Updated 23 октября, 05:25
Сообщается, что мальчик пользовался телефоном на уроке. Когда учитель стал идти по кабинету, тот спрятал технику под ногой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По мнению подростка, смартфон воспламенился из-за перегрева аккумулятора. Один из школьников рассказал, что теперь в учебном учреждении запретят пользоваться гаджетами.
Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл телефон у девочки, которая положила его на скамейку и занималась на турниках. Инцидент произошел около школы №45.