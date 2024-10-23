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Posted 23 октября, 05:23

Published 23 октября, 05:23

Modified 23 октября, 05:25

Updated 23 октября, 05:25

У школьника в Каменске-Уральском вспыхнул телефон на уроке

У школьника в Каменске-Уральском вспыхнул телефон на уроке

23 октября 2024, 05:23
В Каменске-Уральском у ученика школы загорелся смартфон во время урока.

Сообщается, что мальчик пользовался телефоном на уроке. Когда учитель стал идти по кабинету, тот спрятал технику под ногой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По мнению подростка, смартфон воспламенился из-за перегрева аккумулятора. Один из школьников рассказал, что теперь в учебном учреждении запретят пользоваться гаджетами.

Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл телефон у девочки, которая положила его на скамейку и занималась на турниках. Инцидент произошел около школы №45.

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