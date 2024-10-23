Увеличиваем комнату в два раза с помощью зеркала: хитрый лайфхак от дизайнеров

Posted 23 октября, 13:09
Published 23 октября, 13:09
Modified 23 октября, 13:11
Updated 23 октября, 13:11
Многие используют зеркало только с практической целью — посмотреть, все ли в порядке с одеждой и лицом. А вот и зря! Дизайнеры интерьеров утверждают, что зеркала играют огромную роль в создании уютного и гармоничного пространства в вашей квартире. Задачи минимум, на которые они способны, это измененить восприятие пространства и улучшить освещенность помещения.
Первое, на что стоит обратить внимание — это место, где будет размещено зеркало. Например, зеркало в прихожей поможет встретить гостей в зрительно более просторном помещении.
Чтобы увеличить размер комнаты, можно создать оптическую иллюзию с помощью большого, узкого и длинного зеркала, прислонив его к стене. Еще один вариант — выбрать зеркало на всю стену и без рамы. Этот простой трюк может сделать комнату в два раза больше, — дает совет портал «Новый очаг».
Если вы хотите сделать комнату более светлой, разместите зеркало так, чтобы оно отражало свет от ламп или окон. Идеальные места для установки таких зеркал — это стены напротив окон или источников света. Чтобы создать атмосферу уюта, комбинируйте зеркала с мягким, рассеянным светом. В солнечные дни эффект будет не так заметен, а вот в дождливые осенние дни вы сразу же почувствуете разницу: комната будет выглядеть намного более светлой и уютной.
Зеркала могут эффективно использоваться и для зонирования пространства. Например, в студии зеркало можно разместить между кухней и жилой зоной, тем самым создавая визуальное разделение, не перегружая пространство перегородками. Эта техника особенно актуальна в малогабаритных квартирах, где важно сохранить открытость и легкость.
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Источник: novochag.ru.