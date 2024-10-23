Увеличиваем комнату в два раза с помощью зеркала: хитрый лайфхак от дизайнеров

Если вы хотите сделать комнату более светлой, разместите зеркало так, чтобы оно отражало свет от ламп или окон. Идеальные места для установки таких зеркал — это стены напротив окон или источников света. Чтобы создать атмосферу уюта, комбинируйте зеркала с мягким, рассеянным светом. В солнечные дни эффект будет не так заметен, а вот в дождливые осенние дни вы сразу же почувствуете разницу: комната будет выглядеть намного более светлой и уютной.