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Posted 23 октября, 07:59

Published 23 октября, 07:59

Modified 23 октября, 08:01

Updated 23 октября, 08:01

В Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 млн рублей

В Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 млн рублей

23 октября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге «сотрудники ФСБ» обманули профессора из университета на 12 млн рублей.

С работником одного из вузов Екатеринбурга связались неизвестные и представились сотрудниками «ФСБ». Им удалось убедить мужчину в том, что с его счетов переводили деньги иностранные агенты и что срочно нужно задекларировать имеющиеся средства.

Аферисты помимо декларирования денег профессора пообещали ему найти тех самых злоумышленников, которые «пользовались» счетом. За деньгами пришел курьер, которому мужчина все и отдал.

В полиции начали проверку, пишет URA.RU.

Напомним, в Екатеринбурге молодому человеку удалось обмануть девушку на 1,5 млн рублей.

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