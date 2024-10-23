В Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 млн рублей

Posted 23 октября, 07:59
Published 23 октября, 07:59
Modified 23 октября, 08:01
Updated 23 октября, 08:01
С работником одного из вузов Екатеринбурга связались неизвестные и представились сотрудниками «ФСБ». Им удалось убедить мужчину в том, что с его счетов переводили деньги иностранные агенты и что срочно нужно задекларировать имеющиеся средства.
Аферисты помимо декларирования денег профессора пообещали ему найти тех самых злоумышленников, которые «пользовались» счетом. За деньгами пришел курьер, которому мужчина все и отдал.
В полиции начали проверку, пишет URA.RU.
Напомним, в Екатеринбурге молодому человеку удалось обмануть девушку на 1,5 млн рублей.