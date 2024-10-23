В Екатеринбурге семье с девятью детьми отказали в бесплатном питании

Posted 23 октября, 07:16
Published 23 октября, 07:16
Modified 23 октября, 07:18
Updated 23 октября, 07:18
Супруги познакомились в Лондоне в начале 2000 года, когда учились и работали там. Вернувшись в Россию для сбора документов, назад так и не уехали. С тех пор в их жизни появились 9 детей, живут они в однокомнатной квартире, пишет Е1.
Получить бесплатное жилье они тоже не могут из-за бюрократических проволочек. Сейчас не могут получать и бесплатное детское питание. Зарплата отца семейства Валерия превысила допустимое значение на 84 рубля.
У семьи такой инцидент не в первый раз. Однажды им не выплатили пособие из-за лишних 100 рублей в зарплате. По словам семьи, в тот период они еле выжили.
Напомним, в Екатеринбурге многодетной вдове отказывают в похоронных выплатах. Ее муж погиб на СВО.