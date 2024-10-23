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Posted 23 октября, 07:16

Published 23 октября, 07:16

Modified 23 октября, 07:18

Updated 23 октября, 07:18

В Екатеринбурге семье с девятью детьми отказали в бесплатном питании

В Екатеринбурге семье с девятью детьми отказали в бесплатном питании

23 октября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге многодетной семье перестали выдавать молочное питание для детей из-за лишних 84 рублей в зарплате.

Супруги познакомились в Лондоне в начале 2000 года, когда учились и работали там. Вернувшись в Россию для сбора документов, назад так и не уехали. С тех пор в их жизни появились 9 детей, живут они в однокомнатной квартире, пишет Е1.

Получить бесплатное жилье они тоже не могут из-за бюрократических проволочек. Сейчас не могут получать и бесплатное детское питание. Зарплата отца семейства Валерия превысила допустимое значение на 84 рубля.

У семьи такой инцидент не в первый раз. Однажды им не выплатили пособие из-за лишних 100 рублей в зарплате. По словам семьи, в тот период они еле выжили.

Напомним, в Екатеринбурге многодетной вдове отказывают в похоронных выплатах. Ее муж погиб на СВО.

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