В Екатеринбурге сокращают трамвайные рейсы из-за нехватки водителей

Posted 23 октября, 10:30
Published 23 октября, 10:30
Modified 23 октября, 10:32
Updated 23 октября, 10:32
Девушка пришла на остановку «Современник» в 10:20, а нужный ей трамвай пришел только в 11:27. При этом, согласно расписанию, он должен был прийти в 10:25 и в 10:58, пишет «КП-Екатеринбург».
В транспортном комитете мэрии отметили, что из-за недостатка укомплектованности бригад сегодня работают два поезда из трех. В спутниковой навигации отмечено, что два вагона данного трамвая проехали через вышеуказанную остановку в 10:55 и в 11:26.
Напомним, в Нижнем Тагиле автобусы №25 и 27 проезжают мимо остановочных комплексов.