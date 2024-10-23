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Posted 23 октября, 10:30

Published 23 октября, 10:30

Modified 23 октября, 10:32

Updated 23 октября, 10:32

В Екатеринбурге сокращают трамвайные рейсы из-за нехватки водителей

В Екатеринбурге сокращают трамвайные рейсы из-за нехватки водителей

23 октября 2024, 10:30
Девушка в Екатеринбурге пожаловалась на долгое ожидание трамвая №20. Его пришлось ждать целый час 23 октября 2024 года.

Девушка пришла на остановку «Современник» в 10:20, а нужный ей трамвай пришел только в 11:27. При этом, согласно расписанию, он должен был прийти в 10:25 и в 10:58, пишет «КП-Екатеринбург».

В транспортном комитете мэрии отметили, что из-за недостатка укомплектованности бригад сегодня работают два поезда из трех. В спутниковой навигации отмечено, что два вагона данного трамвая проехали через вышеуказанную остановку в 10:55 и в 11:26.

Напомним, в Нижнем Тагиле автобусы №25 и 27 проезжают мимо остановочных комплексов.

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