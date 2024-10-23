В Екатеринбурге срывается поставка новых 50 троллейбусов от «Синары»

Posted 23 октября, 08:27
Published 23 октября, 08:27
Modified 23 октября, 08:29
Updated 23 октября, 08:29
Волгоградская фирма «Транс-Альфа» всё-таки решила добиться справедливости и заполучить тендер на поставку новых 50 троллейбусов в Екатеринбург. Для этого они подали заявление в ФАС, пишет Е1.
Напомним, журналисты считают, что результат конкурса на поставку троллейбусов был известен заранее. Об этом говорит и отказ, который получили машиностроители из Волгограда, — окон у троллейбуса много.
В Нижнем Тагиле также наблюдаются проблемы с общественным транспортом, только в городе не объявляют многомиллионные контракты, автобусы просто не останавливаются на остановках.