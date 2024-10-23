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Posted 23 октября, 08:27

Published 23 октября, 08:27

Modified 23 октября, 08:29

Updated 23 октября, 08:29

В Екатеринбурге срывается поставка новых 50 троллейбусов от «Синары»

В Екатеринбурге срывается поставка новых 50 троллейбусов от «Синары»

23 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Поставка новых троллейбусов от «Синары» в Екатеринбург срывается. Вторая компания, участвовавшая в тендере, подала заявление в ФАС.

Волгоградская фирма «Транс-Альфа» всё-таки решила добиться справедливости и заполучить тендер на поставку новых 50 троллейбусов в Екатеринбург. Для этого они подали заявление в ФАС, пишет Е1.

Напомним, журналисты считают, что результат конкурса на поставку троллейбусов был известен заранее. Об этом говорит и отказ, который получили машиностроители из Волгограда, — окон у троллейбуса много.

В Нижнем Тагиле также наблюдаются проблемы с общественным транспортом, только в городе не объявляют многомиллионные контракты, автобусы просто не останавливаются на остановках.

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