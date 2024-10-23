В Екатеринбурге установили памятный крест первому председателю окружного суда

В 1894 году он был похоронен в приделе Ново-Тихвинского монастыря. В советский период захоронения были уничтожены, но сестры монастыря подтвердили место упокоения Бутакова. Инициативу установки памятного креста поддержал Свердловский областной суд, обратившись в Екатеринбургскую епархию.