tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:04

Published 23 октября, 11:04

Modified 23 октября, 11:06

Updated 23 октября, 11:06

В Екатеринбурге установили памятный крест первому председателю окружного суда

В Екатеринбурге установили памятный крест первому председателю окружного суда

23 октября 2024, 11:04
Фото: Свердловский облсуд
В Екатеринбурге в Ново-Тихвинском монастыре освятили кенотаф Андрею Бутакову.

Современники называли его «справедливым, высокочестным и гуманным судьей». Именно эти слова высечены на кресте, установленном в память о нем.

Бутаков возглавлял суд 20 лет, заложив основы судебной реформы Александра II на Урале. Он был уважаемым жителем Екатеринбурга, активным членом Императорского Православного Палестинского общества.

В 1894 году он был похоронен в приделе Ново-Тихвинского монастыря. В советский период захоронения были уничтожены, но сестры монастыря подтвердили место упокоения Бутакова. Инициативу установки памятного креста поддержал Свердловский областной суд, обратившись в Екатеринбургскую епархию.

Фото: Свердловский облсуд

В память о нем учреждена медаль имени А. Г. Бутакова, которая вручается судьям за многолетний труд.

Епископ Феодосий благословил депутатов гордумы Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Освещение#Судья#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика