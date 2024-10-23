В Екатеринбурге установили памятный крест первому председателю окружного суда

Posted 23 октября, 11:04
Published 23 октября, 11:04
Modified 23 октября, 11:06
Updated 23 октября, 11:06
Современники называли его «справедливым, высокочестным и гуманным судьей». Именно эти слова высечены на кресте, установленном в память о нем.
Бутаков возглавлял суд 20 лет, заложив основы судебной реформы Александра II на Урале. Он был уважаемым жителем Екатеринбурга, активным членом Императорского Православного Палестинского общества.
В 1894 году он был похоронен в приделе Ново-Тихвинского монастыря. В советский период захоронения были уничтожены, но сестры монастыря подтвердили место упокоения Бутакова. Инициативу установки памятного креста поддержал Свердловский областной суд, обратившись в Екатеринбургскую епархию.
В память о нем учреждена медаль имени А. Г. Бутакова, которая вручается судьям за многолетний труд.