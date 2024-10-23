В Екатеринбурге в 2025 года могут вырасти тарифы ЖКХ

Posted 23 октября, 13:19
Published 23 октября, 13:19
Modified 23 октября, 13:21
Updated 23 октября, 13:21
«Альтернативная котельная» — так называется новая программа, согласно которой коммунальщики поднимут тарифы почти до рыночных. Цены будут соответствовать стоимости новой котельной — отсюда и название, пишет URA.RU.
Однако операторы не смогут назначать цены выше, чем разрешит РЭК. Такие меры связаны с недостаточным финансированием сферы ЖКХ. По мнению чиновников, это поможет улучшить состояние коммунальных сетей города.
Сначала эту реформу вынесут на рассмотрение в Заксобрание и правительство Свердловской области, далее — в Минэнерго РФ. Если она пройдет все согласования, то с компаниями заключат соответствующие договора. С отказавшимися будут судиться.
Напомним, что по всей России на 20% вырастут цены на бытовой газ.