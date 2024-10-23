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Posted 23 октября, 13:19

Published 23 октября, 13:19

Modified 23 октября, 13:21

Updated 23 октября, 13:21

В Екатеринбурге в 2025 года могут вырасти тарифы ЖКХ

В Екатеринбурге в 2025 года могут вырасти тарифы ЖКХ

23 октября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге с 1 июля 2025 года могут вырасти тарифы на ЖКХ. Все из-за новой реформы, которая позволит держать городское хозяйство в нормальном состоянии.

«Альтернативная котельная» — так называется новая программа, согласно которой коммунальщики поднимут тарифы почти до рыночных. Цены будут соответствовать стоимости новой котельной — отсюда и название, пишет URA.RU.

Однако операторы не смогут назначать цены выше, чем разрешит РЭК. Такие меры связаны с недостаточным финансированием сферы ЖКХ. По мнению чиновников, это поможет улучшить состояние коммунальных сетей города.

Сначала эту реформу вынесут на рассмотрение в Заксобрание и правительство Свердловской области, далее — в Минэнерго РФ. Если она пройдет все согласования, то с компаниями заключат соответствующие договора. С отказавшимися будут судиться.

Напомним, что по всей России на 20% вырастут цены на бытовой газ.

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