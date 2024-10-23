В Каменске-Уральском завод загрязняет воду и воздух

Posted 23 октября, 09:13
Published 23 октября, 09:13
Modified 23 октября, 09:15
Updated 23 октября, 09:15
Росприроднадзор взял пробы воды и воздуха в Каменске-Уральском возле завода КУЗОЦМ и выявил загрязнения атмосферы и воды. Более того, производство нарушает нормы по обращению с отходами и неправильно платит сборы за загрязнения, сообщают в пресс-службе ведомства.
Специалисты вынесли предприятию предписание, а виновных лиц привлекли к административной ответственности.
Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле синоптики выявили превышение вредных веществ в воздухе.