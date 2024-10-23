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Posted 23 октября, 09:13

Published 23 октября, 09:13

Modified 23 октября, 09:15

Updated 23 октября, 09:15

В Каменске-Уральском завод загрязняет воду и воздух

В Каменске-Уральском завод загрязняет воду и воздух

23 октября 2024, 09:13
Фото: Росприроднадзор
В Каменске-Уральском специалисты Росприроднадзора выявили нарушения в работе завода КУЗОЦМ.

Росприроднадзор взял пробы воды и воздуха в Каменске-Уральском возле завода КУЗОЦМ и выявил загрязнения атмосферы и воды. Более того, производство нарушает нормы по обращению с отходами и неправильно платит сборы за загрязнения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Специалисты вынесли предприятию предписание, а виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле синоптики выявили превышение вредных веществ в воздухе.

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