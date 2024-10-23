В магазинах Екатеринбурга твердый сыр упаковывают в противокражные боксы

Posted 23 октября, 08:49
Published 23 октября, 08:49
Modified 23 октября, 08:51
Updated 23 октября, 08:51
Защитные сетки с датчиком появились в супермаркете «Верный». Там обезопасили от хищения сыр стоимостью 225 рублей за кусок и весом чуть более 200 грамм.
В сети супермаркетов «Кировский» сыр с плесенью теперь продается в пластиковых боксах. За кусок чуть более 120 грамм надо заплатить почти 230 рублей.
Напомним, сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области. Один килограмм стоит уже 1087 рублей.