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Posted 23 октября, 08:49

Published 23 октября, 08:49

Modified 23 октября, 08:51

Updated 23 октября, 08:51

В магазинах Екатеринбурга твердый сыр упаковывают в противокражные боксы

В магазинах Екатеринбурга твердый сыр упаковывают в противокражные боксы

23 октября 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Ряд супермаркетов в Екатеринбурге начал использовать сетки-антикражи для твердых сортов сыра.

Защитные сетки с датчиком появились в супермаркете «Верный». Там обезопасили от хищения сыр стоимостью 225 рублей за кусок и весом чуть более 200 грамм.

В сети супермаркетов «Кировский» сыр с плесенью теперь продается в пластиковых боксах. За кусок чуть более 120 грамм надо заплатить почти 230 рублей.

Напомним, сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области. Один килограмм стоит уже 1087 рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Продукты питания#Сыр#Екатеринбург
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