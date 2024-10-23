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Posted 23 октября, 15:02

Published 23 октября, 15:02

Modified 23 октября, 15:04

Updated 23 октября, 15:04

В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей

В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей

23 октября 2024, 15:02
Фото: 1MI
У властей Нижнего Тагила на 2025 год стоят большие планы по ремонту труб на Вагонке: 15 километров.

Об этом сообщил заммэра по ЖКХ Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ». Однако чиновник отметил, что такие грандиозные планы возможны только при выделении финансирования от области, так как у города таких денег нет.

Планируется, что Нижнему Тагилу выделят от 600 млн до 1 млрд рублей на капитальный ремонт труб на Вагонке. Но может случится такое, что денег выдадут недостаточно, как это, например, произошло в 2024 году — дали всего 258 млн, которых хватило на 4 км.

По оценкам теплоснабжающей организации, ремонт необходим 86% всех теплосетей Дзержинского района. А полностью поменять нужно 43 км из 127 км коммуникаций.

Напомним, Нижний Тагил получил 236 млн рублей дополнительно на восстановление теплосетей.

На Вагонке в Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт труб
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