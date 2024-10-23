В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей

Posted 23 октября, 15:02
Published 23 октября, 15:02
Modified 23 октября, 15:04
Updated 23 октября, 15:04
Об этом сообщил заммэра по ЖКХ Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ». Однако чиновник отметил, что такие грандиозные планы возможны только при выделении финансирования от области, так как у города таких денег нет.
Планируется, что Нижнему Тагилу выделят от 600 млн до 1 млрд рублей на капитальный ремонт труб на Вагонке. Но может случится такое, что денег выдадут недостаточно, как это, например, произошло в 2024 году — дали всего 258 млн, которых хватило на 4 км.
По оценкам теплоснабжающей организации, ремонт необходим 86% всех теплосетей Дзержинского района. А полностью поменять нужно 43 км из 127 км коммуникаций.
Напомним, Нижний Тагил получил 236 млн рублей дополнительно на восстановление теплосетей.