В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей

Планируется, что Нижнему Тагилу выделят от 600 млн до 1 млрд рублей на капитальный ремонт труб на Вагонке. Но может случится такое, что денег выдадут недостаточно, как это, например, произошло в 2024 году — дали всего 258 млн, которых хватило на 4 км.