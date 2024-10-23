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Posted 23 октября, 05:42

Published 23 октября, 05:42

Modified 23 октября, 05:44

Updated 23 октября, 05:44

В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок

В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок

23 октября 2024, 05:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на маршрутах №25 и 27 переполненные автобусы проезжают мимо остановок.

Тагильчане возмущаются, что водители автобусов, курсирующих по маршрутам №25 и 27 останавливаются не на остановках, а в конце дороги. Переполненный общественный транспорт едет мимо остановочных пунктов, а между тем пассажиры стоят по 15-20 минут.

Неужели сложно усаживать сразу людей и быть добрее? И сам ведь видит, что людей уже нормально набралось, — высказывают свое негодование местные жители.

Люди не понимают, почему водителям так сложно подогнать автобус к остановке и посадить людей, — сообщается в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».

Ранее в автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Автобусная остановка#Водители автобусов#Екатеринбург#Инцидент
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