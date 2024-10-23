В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок

Тагильчане возмущаются, что водители автобусов, курсирующих по маршрутам №25 и 27 останавливаются не на остановках, а в конце дороги. Переполненный общественный транспорт едет мимо остановочных пунктов, а между тем пассажиры стоят по 15-20 минут.