В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок

Posted 23 октября, 05:42
Published 23 октября, 05:42
Modified 23 октября, 05:44
Updated 23 октября, 05:44
Тагильчане возмущаются, что водители автобусов, курсирующих по маршрутам №25 и 27 останавливаются не на остановках, а в конце дороги. Переполненный общественный транспорт едет мимо остановочных пунктов, а между тем пассажиры стоят по 15-20 минут.
Неужели сложно усаживать сразу людей и быть добрее? И сам ведь видит, что людей уже нормально набралось, — высказывают свое негодование местные жители.
Люди не понимают, почему водителям так сложно подогнать автобус к остановке и посадить людей, — сообщается в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».
Ранее в автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах.