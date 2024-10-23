В Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступлений

Posted 23 октября, 14:37
Published 23 октября, 14:37
Modified 23 октября, 14:39
Updated 23 октября, 14:39
Однако, несмотря на возросшее количество таких дел, чиновники отмечают устойчивую работу различных законодательных мер. Перед открытием уголовных дел эксперты провели 68 различных проверок, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество людей, попавших в тюрьму из-за коррупции в 3 квартале 2024 года, — 2 человека, в 2023 году — 4 осужденных, пишет ИА «Между строк». Отметим, что количество подобных дел увеличилось в разы по сравнению с другими кварталами 2024 года.
Напомним, в Серове компании впаяли огромный штраф из-за взятки автоинспектору.