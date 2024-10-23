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Posted 23 октября, 14:37

Published 23 октября, 14:37

Modified 23 октября, 14:39

Updated 23 октября, 14:39

В Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступлений

В Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступлений

23 октября 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле возросло количество коррупционных преступлений. По сравнению с 3 кварталом 2023 года в аналогичном периоде в 2024 года завели на 22 дела больше.

Однако, несмотря на возросшее количество таких дел, чиновники отмечают устойчивую работу различных законодательных мер. Перед открытием уголовных дел эксперты провели 68 различных проверок, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество людей, попавших в тюрьму из-за коррупции в 3 квартале 2024 года, — 2 человека, в 2023 году — 4 осужденных, пишет ИА «Между строк». Отметим, что количество подобных дел увеличилось в разы по сравнению с другими кварталами 2024 года.

Напомним, в Серове компании впаяли огромный штраф из-за взятки автоинспектору.

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