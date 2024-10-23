В Свердловской области накаляется ситуация со сливочным маслом

Posted 23 октября, 10:20
Published 23 октября, 10:20
Modified 23 октября, 10:22
Updated 23 октября, 10:22
Из-за роста стоимости сырья и штрафов за недопоставку продукции производителям дешевле на время остановить производство до тех пор, пока ситуация на рынке не изменится, пишет Е1.
Представитель одной из молочных компаний рассказал, что цены на молоко взлетели за последние несколько месяцев на 25%. Он также отметил, что с такими ценами завод не может справиться с количеством заявок.
Однако не все компании намерены останавливать производство этого продукта. Другое ООО заявило, что будет продолжать поставки в магазины области.
Напомним, сливочное масло начало резко дорожать 10 октября. Тогда оно привило в цене почти на 3%. Еще через неделю масло подорожало еще на 2%.