В Свердловской области суд лишил тюремщицу-предпринимательницу дохода

Posted 23 октября, 09:43
Published 23 октября, 09:43
Modified 23 октября, 09:45
Updated 23 октября, 09:45
Женщина организовала косметический бизнес, делала различные процедуры. За период с 2020 по 2023 года ей удалось заработать свыше 1,3 миллиона рублей. Однако о своих доходах надлежащим образом она не сообщила.
Суд взыскал с женщины 1,3 млн рублей в пользу государства. А также служащая получила обвинение в неполном служебном соответствии, за это ее могут уволить с работы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в Екатеринбурге прокуратура помогла несовершеннолетней девушке получить невыплаченную ей зарплату.