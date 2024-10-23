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Posted 23 октября, 09:43

Published 23 октября, 09:43

Modified 23 октября, 09:45

Updated 23 октября, 09:45

В Свердловской области суд взыскал с сотрудницы ФСИН 1,3 млн рублей за ее бизнес

В Свердловской области суд лишил тюремщицу-предпринимательницу дохода

23 октября 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Свердловской области суд взыскал с сотрудницы ФСИН 1,3 млн рублей за ее бизнес

В Свердловской области сотрудница ФСИН занималась бизнесом. А для госслужащих предпринимательство под запретом. Весь полученный от бизнеса доход взыскали в счет государства.

Женщина организовала косметический бизнес, делала различные процедуры. За период с 2020 по 2023 года ей удалось заработать свыше 1,3 миллиона рублей. Однако о своих доходах надлежащим образом она не сообщила.

Суд взыскал с женщины 1,3 млн рублей в пользу государства. А также служащая получила обвинение в неполном служебном соответствии, за это ее могут уволить с работы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге прокуратура помогла несовершеннолетней девушке получить невыплаченную ей зарплату.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Бизнес#Прокуратура#Свердловская область#Зарплата#Доход#Госслужащие#ФСИН#Екатеринбург#Госслужба#Нелегальный бизнес
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