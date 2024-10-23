Желтое солнышко в стакане: готовим полезный апельсиновый сок своими руками

Во-первых, в свежевыжатом соке максимально сохраняются витамины, минералы и антиоксиданты. Также в них нет консервантов и добавок. Во-вторых, многие магазинные соки содержат сахар, что повышает их калорийность. Свежевыжатый сок, напротив, обычно состоит только из натуральных фруктов — это особенно важно для тех, кто следит за своим рационом и стремится снизить потребление сладкого.