Желтое солнышко в стакане: готовим полезный апельсиновый сок своими руками

Posted 23 октября, 15:12
Published 23 октября, 15:12
Modified 23 октября, 15:14
Updated 23 октября, 15:14
Преимущества свежевыжатого апельсинового сока по сравнению с магазинным очевидны.
Во-первых, в свежевыжатом соке максимально сохраняются витамины, минералы и антиоксиданты. Также в них нет консервантов и добавок. Во-вторых, многие магазинные соки содержат сахар, что повышает их калорийность. Свежевыжатый сок, напротив, обычно состоит только из натуральных фруктов — это особенно важно для тех, кто следит за своим рационом и стремится снизить потребление сладкого.
В-третьих, свежевыжатый апельсиновый сок обладает насыщенным и ярким вкусом, который невозможно сравнить с магазинными аналогами. Ведь такой сок мы готовим непосредственно перед употреблением, поэтому он сохраняет все ароматы и вкусовые качества исходных продуктов.
Приготовить апельсиновый сок можно как в специальной соковыжималке, так и без нее. Возьмите пару апельсинов, проколите плоды в нескольких местах вилкой, а затем отправьте их разогреваться в микроволновку примерно на 30 секунд. Если микроволновки нет, то положите фрукты в миску с горячей водой.
Когда они немного остынут, апельсины нужно покатать по твердой поверхности. Все это позволит разбить отдельные сегменты и наполненные соком пузырьки, чтобы апельсин смог дать больше сока, — советует портал «Гастрономъ».
Далее разрежьте фрукт пополам и приступайте к самой важной части: используйте соковыжималку или просто выдавите сок руками. В стакан вместе с жидкостью попадут кусочки мякоти и косточки. Чтобы избавиться от них, процедите сок через марлю или обычное сито.
Сок можно выпить в чистом виде, а можно попробовать приготовить молочный коктейль: влейте в блендер 200 мл молока, добавьте немного сахара по вкусу, семена ванили и стакан сока, взбейте до образования пенки, налейте в стакан и добавьте пару кубиков льда для охлаждения напитка.
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Источник: gastronom.ru.