Жительница Кировграда отправится на 13 лет в тюрьму за убийство собутыльника

Posted 23 октября, 11:40
Published 23 октября, 11:40
Modified 23 октября, 11:42
Updated 23 октября, 11:42
Женщина употребляла алкоголь вместе со своим сожителем и его приятелем, который жил вместе с ними в квартире. В какой-то момент горожанка поссорилась с возлюбленным и нанесла ему удар ножом, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Другой мужчина попытался выхватить у нее нож, однако женщина поранила и его. В результате потерпевший скончался. Сожитель нападавшей остался жив.
Свердловчанку приговорили к 13 годам тюремного заключения в ИК общего режима. Сообщается, что она ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, в Первоуральске женщина убила ножом 13-летнюю девочку, которая скончалась на месте происшествия.