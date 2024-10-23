tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:40

Published 23 октября, 11:40

Modified 23 октября, 11:42

Updated 23 октября, 11:42

Жительница Кировграда отправится на 13 лет в тюрьму за убийство собутыльника

Жительница Кировграда отправится на 13 лет в тюрьму за убийство собутыльника

23 октября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Женщина из поселка Левиха в Кировграде зарезала ножом знакомого во время ссоры. Происшествие случилось на улице Куйбышева 30 января 2024 года.

Женщина употребляла алкоголь вместе со своим сожителем и его приятелем, который жил вместе с ними в квартире. В какой-то момент горожанка поссорилась с возлюбленным и нанесла ему удар ножом, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Другой мужчина попытался выхватить у нее нож, однако женщина поранила и его. В результате потерпевший скончался. Сожитель нападавшей остался жив.

Свердловчанку приговорили к 13 годам тюремного заключения в ИК общего режима. Сообщается, что она ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в Первоуральске женщина убила ножом 13-летнюю девочку, которая скончалась на месте происшествия.

Житель Каменска-Уральского признал вину в убийстве школьницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Строителя в Свердловской области приговорили к 15 годам за убийство, кражу и угонЖитель Екатеринбурга напал с ножом на знакомого около ТЦСуд Екатеринбурга определит меру пресечения деду-убийце 18 октября
#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Алкоголь#Нож#Криминал#Приговор#Преступление#Кировград#Ссора#Тюрьма#ЧП#Судимость#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика