Жительница Кировграда отправится на 13 лет в тюрьму за убийство собутыльника

Женщина употребляла алкоголь вместе со своим сожителем и его приятелем, который жил вместе с ними в квартире. В какой-то момент горожанка поссорилась с возлюбленным и нанесла ему удар ножом, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.