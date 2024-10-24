Аферисты выдали себя незнанием бухгалтерской терминологии, пытаясь выманить деньги

Posted 24 октября, 06:16
Published 24 октября, 06:16
Modified 24 октября, 06:23
Updated 24 октября, 06:23
Жертвой таких преступников чуть не стала жительница тульского Заречья, Алла Кирюхина (прим. имя изменено по просьбе героя публикации). Она шесть часов беседовала с аферистами была на волоске от того, чтобы перечислить им деньги, но помогла случайность. Подробнее — в материале ТСН24.
Обычные утро обычного вторника: Алла Кирюхина, как всегда, готовила завтрак и готовилась к походу на работу. Но тут её потревожило сообщение от директора рабочей организации, в котором говорилось о готовящейся проверке.
«Будут проводить по региону, в связи с усилением контроля за безопасностью. К нам приставили сотрудника АПС ФСБ Соколова Дмитрия Александровича, он будет проводить беседы с некоторыми нынешними и бывшими сотрудниками. С Вами в том числе. Вы уже слышали о нём»?
Разумеется, ни о каком сотруднике ФСБ женщина не знала, но как не отнестись серьезно к сообщению руководителя? Вскоре женщине поступил звонок от того самого «Дмитрия Соколова». Он представился, назвав фамилию, имя и отчество, а также все регалии, после чего начал говорить, что Алла является уже фактически подследственным лицом, потому что якобы в четыре утра с банковской карты, принадлежащей ей, хотели перевести деньги на Волобуева Игоря Михайловича — бывшего вице-президента Газпрома, признанного в России иноагентом. «Сотрудник ФСБ» начал давить на женщину, говоря, что этот человек сейчас «активно помогает убивать наших ребят» в Курской и Брянской областях.
«Этот платёж я не совершила. По их словам, деньги не перевелись, потому что у меня нет таких денег, названная сумма равнялась 559 тысячам. Но, раз уж я в этом замечена, то надо с этим что-то делать. Далее мне сказали, что мало того, что я пыталась перевести деньги — на моё имя пытаются взять два кредита — в Россельхозбанке и банке „Зенит“. На полтора миллиона и миллион восемьсот соответственно. Буквально через несколько минут ко мне на телефон поступают две СМС-ки с кодами подтверждения для оформления кредитов от этих банков».
Далее Алле объяснили, что для того, чтобы её деньги были в сохранности, нужно совершить определенные действия. Алла отмечает, что ей не давали положить трубку, даже если было необходимо отлучиться в ванную или туалет. Тулячке пояснили, что ей позвонит представитель другого ведомства — «Федеральной службы по финансовому мониторингу». И действительно, через пару секунд женщине позвонила некто «Чистова Анна Романовна».
«Анна Романовна» начала говорить, что деньги, которые находятся у Аллы на вкладе, сейчас в опасности, преступники пытаются их снять. Женщине объяснили, что нужно ехать в Газпромбанк и предоставили следующую схему: якобы государство переместило деньги Аллы на специальный виртуальный счёт, а на её собственных счетах сейчас находятся уже государственные деньги. Ей было сказано закрыть все свои счета, снять деньги, которые она не имеет права ни брать, ни использовать. После этого она должна была выйти из банка, подойти к банкомату и перевести эти деньги на специальный счёт и тогда ей бы вернули деньги назад.
Сильное давление, говорит женщина, оказало и обилие информации, которой владели мошенники, в том числе о семейном положении, имуществе, месте проживания. По телефону ей сразу сказали, что она не должна ни с кем контактировать. Она разговаривала с «сотрудником» на улице в течение полутора часов, так как ей сказали, что нужно дождаться, чтобы муж ушёл на работу.
«Мне сразу сказали: если вы не хотите, чтобы было плохо вашему сыну, то никому об этом не говорите. Нельзя было говорить ни сыну, ни мужу, ни друзьям. Сказали, что нужно отпроситься с работы, но при этом не говоря начальству настоящей причины. Это во-первых. Во-вторых, пугали не только сыном, но и информацией о других близких родственниках: они знали, что у меня есть сестра, которая живёт в Узловой. Начали меня спрашивать, не совершали ли мои коллеги каких-то крупных покупок? Я сказала, что нет — и тут же мне выдают информацию, что моя коллега купила машину. Сказали мою девичью фамилию, дали мне понять, что знают марку и номер машины, на которой я езжу. Объем информации пугал. Возможно, это слив информации из банков или банки сами продали её мошенникам. Будьте аккуратны, такое количество личных сведений может толкнуть на необдуманные поступки», — предупреждает Алла.
Также женщине угрожали, что при необходимости, она может в течение пары часов оказаться в заключении на Лубянке.
О любом действии нужно было предупреждать собеседников. Перед выходом из дома женщине сказали взять паспорт, карточки, блокнот и ручку. Блокнот и ручка нужны были для записи инструкций. Уже возле банка ей сообщили, что рядом есть кафе, в которое необходимо зайти, заказать чашку чая и слушать инструкции. При условии встречи с кем-то знакомым, ей было указано перестать называть собеседницу по имени и как можно быстрее прервать разговор с знакомым. Также её пугали тем, что у «ФСБ» есть подключение почти к любым камерам в округе.
Спасло женщину от совершения роковой ошибки две вещи: некомпетентность мошенников и бухгалтерский опыт.
«Организованно всё очень хорошо, очень заученно говорили, переводили с одного человека на другого, присылали письма, сделанные на бланках государственных предприятий — с печатями и подписями. Имена и подписи совпадали с теми, что есть у реальных людей в управлении этих служб. Но они ошиблись в двух вещах: во-первых, диктуя мне виртуальный счёт, на котором якобы лежали мои деньги, они назвали вместо двадцати цифр двадцать одну — а расчётные счета в Российской Федерации все двадцатизначные. Во-вторых, вместо слова „фискальный чек“, который я должна была бы получить, мне сказали „фиксальный“. Это и вызвало у меня большие сомнения», — объясняет женщина.
Когда же Алла пришла в Газпромбанк, её подавленное состояние заметили сотрудники, которые уже давно её знали из-за многолетнего сотрудничества. Когда пострадавшая сказала, что хочет закрыть все счета и снять деньги, работники банка сразу поняли, что она стала жертвой мошенников. Её успокоили и рассказали о том, что такие случаи сейчас участились: например, недавно один мужчина взял кредит на 5,5 миллионов рублей из-за мошенничества.
Всё обошлось, но случай негативно сказался на состоянии женщины: у неё наблюдалось повышенное давление и покалывания в сердце. Мошенники, говорит, наносят не только материальный урон.
Теперь тулячка уверена, что при подобных звонках нужно стараться сохранять спокойствие и действовать разумно.
О том, как действовать, если вам позвонили мошенники, Тульской службе новостей рассказал начальник отдела прокуратура по надзору за следствием в органах МВД Олег Ашихмин. Так, по его словам, насторожить звонок от неизвестных должен с самого начала.
«Звонок от сотрудника банка, правоохранительных органов уже должен насторожить. Ни следователь, ни оперативный сотрудник, ни сотрудник банка по телефону выяснять какие-то личные данные, коды, пароли не только не уполномочен, это противоречит требованиям законодательства. Сам звонок, кем бы не представился человек на том конце телефонной линии, он должен насторожить. ФСБ, прокуратура, МВД, Росгвардия — кто угодно», — говорит прокурор.
Ашихмин рекомендует не общаться с аферистами и сразу повесить трубку, ведь попасться на удочку аферистов можно буквально в первые секунды.
«Правоохранители используют термин „социальная инженерия“. Мошенники готовят свою жертву психологически, и затем она как пластилин в их руках готова на все — свои деньги перечислить, кредитов набрать, кредитные карты оформить, продать недвижимость. Каких только душераздирающих историй нет, и каких только огромных сумм не лишаются люди. Рефлекс остановиться не срабатывает из-за постоянного психологического давления. Чаще всего звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят, что прямо сейчас мошенники пытаются списать деньги или оформить на вас кредиты. И якобы чтобы не попасться на удочку мифических мошенников, настоящие мошенники предлагают вам обезопасить свои деньги, перевести на защищенные счета. Если вы отреагировали положительно на первое их какое-то предложение, дальше они приложат максимум усилий, чтобы выжать весь потенциал, который банки могут выдать вам в кредит — набрать кредитов на миллион, пять, десять — не вопрос. Очень много таких историй. Как только ты сказал первое „да“, в покое они тебя не оставят», — поясняет Ашихмин.
Чаще всего жертвами аферистов, которые действуют от лица правоохранителей, становятся люди старшего поколения, но нередко и молодежь отправляет преступникам крупные суммы. Для них у аферистов есть свои способы.
«Практика показывает, что молодежь вроде бы подкована, развита, обеспечена самыми различными источниками информации, но точно так же доверчиво идет на заклание, не перепроверяя, не взвешивая. Иногда у молодых людей, может, не хватает острых ощущений. Мошенники предлагают по телефону раскрыть крупную аферу. Молодые люди находят в себе нереализованный потенциал Шерлока Холмса и с удовольствием выводят „на чистую воду“ мошенников. За это время продают квартиры, машины, набирают кредитов. А там с каждым новым звонком говорят, что они все ближе к поимке. Еще чуть-чуть, еще пара миллионов и эта международная преступная схема будет ликвидирована. Каждый день в сводках видим молодых людей», — объясняет прокурор.