Аферисты выдали себя незнанием бухгалтерской терминологии, пытаясь выманить деньги

«Мне сразу сказали: если вы не хотите, чтобы было плохо вашему сыну, то никому об этом не говорите. Нельзя было говорить ни сыну, ни мужу, ни друзьям. Сказали, что нужно отпроситься с работы, но при этом не говоря начальству настоящей причины. Это во-первых. Во-вторых, пугали не только сыном, но и информацией о других близких родственниках: они знали, что у меня есть сестра, которая живёт в Узловой. Начали меня спрашивать, не совершали ли мои коллеги каких-то крупных покупок? Я сказала, что нет — и тут же мне выдают информацию, что моя коллега купила машину. Сказали мою девичью фамилию, дали мне понять, что знают марку и номер машины, на которой я езжу. Объем информации пугал. Возможно, это слив информации из банков или банки сами продали её мошенникам. Будьте аккуратны, такое количество личных сведений может толкнуть на необдуманные поступки», — предупреждает Алла.