Агрофирма в Артинском районе выплатит сотруднику 200 тысяч за его травму на работе

Posted 24 октября, 10:20
Published 24 октября, 10:20
Modified 24 октября, 10:22
Updated 24 октября, 10:22
Во время демонтажа объекта работник, находившийся без средств индивидуальной защиты, ударил молотком по гвоздю. Часть гвоздя отскочила молодому человеку в глаз, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате происшествия у сотрудника оказался поврежден глаз. По итогам проверки было установлено, что несчастный случай произошел из-за отсутствия защитных очков.
Ответственными за нарушение техники безопасности определили прораба и главного инженера предприятия. Вины сотрудника не установлено. Суд взыскал с предприятия 200 тысяч в пользу работника.
Напомним, РЖД выплатит мужчине из Свердловской области 350 тысяч за травму, которую он получил на железнодорожных путях.