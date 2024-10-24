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Posted 24 октября, 10:20

Published 24 октября, 10:20

Modified 24 октября, 10:22

Updated 24 октября, 10:22

Агрофирма в Артинском районе выплатит сотруднику 200 тысяч за его травму на работе

Агрофирма в Артинском районе выплатит сотруднику 200 тысяч за его травму на работе

24 октября 2024, 10:20
Фото: 1MI
Агрофирма «Манчажская» выплатит 200 тысяч рублей сотруднику, который пострадал во время работы. Происшествие случилось 11 августа 2022 года.

Во время демонтажа объекта работник, находившийся без средств индивидуальной защиты, ударил молотком по гвоздю. Часть гвоздя отскочила молодому человеку в глаз, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате происшествия у сотрудника оказался поврежден глаз. По итогам проверки было установлено, что несчастный случай произошел из-за отсутствия защитных очков.

Ответственными за нарушение техники безопасности определили прораба и главного инженера предприятия. Вины сотрудника не установлено. Суд взыскал с предприятия 200 тысяч в пользу работника.

Напомним, РЖД выплатит мужчине из Свердловской области 350 тысяч за травму, которую он получил на железнодорожных путях.

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