Ашан продолжает работать в Екатеринбурге

Posted 24 октября, 13:14
Published 24 октября, 13:14
Modified 24 октября, 13:16
Updated 24 октября, 13:16
Изначально такая информация появилась во французском интернет-издании La Lettre. Там журналисты активно обсуждают слияние местных продуктовых ритейлов, под руку попал и «Ашан».
Порталу 66.ru удалось связаться с компанией и узнать, уходит она или нет. На что в «Ашане» ответили, что не комментируют слухи, а магазины продолжат работать.
Напомним, что в Нижнем Тагиле откроют новый гипермаркет. Его владелец — известный уральский бизнесмен, очень любящий золото.