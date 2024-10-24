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Posted 24 октября, 13:14

Published 24 октября, 13:14

Modified 24 октября, 13:16

Updated 24 октября, 13:16

Ашан продолжает работать в Екатеринбурге

Ашан продолжает работать в Екатеринбурге

24 октября 2024, 13:14
Фото: 1MI
По российским СМИ прокатились слухи о продаже дочерней компании Ашана российским бизнесменам. Однако в самом Ашане заявили, что продолжают работать в России и Екатеринбурге.

Изначально такая информация появилась во французском интернет-издании La Lettre. Там журналисты активно обсуждают слияние местных продуктовых ритейлов, под руку попал и «Ашан».

Порталу 66.ru удалось связаться с компанией и узнать, уходит она или нет. На что в «Ашане» ответили, что не комментируют слухи, а магазины продолжат работать.

Напомним, что в Нижнем Тагиле откроют новый гипермаркет. Его владелец — известный уральский бизнесмен, очень любящий золото.

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