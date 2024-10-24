Более чем на 2% за неделю подорожало масло в Свердловской области

Posted 24 октября, 13:26
Published 24 октября, 13:26
Modified 24 октября, 13:28
Updated 24 октября, 13:28
По данным статистики на 14 октября продукт обходился покупателям в 1 087,6 рубля, а на 7 октября — в 1 067,59 рубля.
Закончилось в регионе и сезонное снижение цен на овощи. Картофель подорожал сразу на 2,72% (34,92 рубля), репчатый лук — на 1,36% (36,26 рубля), столовая свекла — на 1,4% (34,22 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru. Однако, бесспорным лидером по увеличению за прошедшую неделю, стали бананы. Они продавались за 150,81рубля за килограмм (+3,4%).
Среди подешевевших продуктов, на которые цена снизилась до 1%, в списке значатся водка, огурцы, сахар, яйца, свинина и курица.
Между тем, жители Екатеринбурга сообщают о том, что в городе продается масло и за 600 рублей за упаковку в 200 граммов.