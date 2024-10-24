Более чем на 2% за неделю подорожало масло в Свердловской области

Закончилось в регионе и сезонное снижение цен на овощи. Картофель подорожал сразу на 2,72% (34,92 рубля), репчатый лук — на 1,36% (36,26 рубля), столовая свекла — на 1,4% (34,22 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru. Однако, бесспорным лидером по увеличению за прошедшую неделю, стали бананы. Они продавались за 150,81рубля за килограмм (+3,4%).