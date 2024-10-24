«Что делать и кто отвечает?»: жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду

Вода в кранах жителей Нижнего Тагила станет чистой через пару недель

Жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду из-под крана. С начала отопительного сезона уже прошло больше месяца, и теперь люди интересуются, кто отвечает за такие условия для жизни и что с этим делать простым горожанам.