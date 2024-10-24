«Что делать и кто отвечает?»: жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду

Posted 24 октября, 10:29
Published 24 октября, 10:29
Modified 24 октября, 10:31
Updated 24 октября, 10:31
23 октября читатель TagilCity.ru поделился с редакцией фотографией грязной воды из-под крана.
Тагилстрой. Что делать и кто должен отвечать за такое качество воды? — задал свой вопрос житель района Нижнего Тагила.
Другие жители Тагилстроя отметили, что вода при этом была теплая, а не горячая.
В администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила сообщили, что такая ситуация возникла из-за аварийных работ на теплотрассе 18 октября.
После проведения аварийных работ на теплотрассе 18 октября возможно превышение норм по цвету и запаху для открытой системы теплоснабжения. В течение двух недель с запуска воды ее качество должно восстановиться, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Также в администрации напомнили, что при возникновении проблем с водоснабжением, в первую очередь, нужно обращаться в управляющую компанию. Помимо этого можно подать жалобу в ресурсоснабжающую компанию и Роспотребнадзор.