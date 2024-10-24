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Posted 24 октября, 10:29

Published 24 октября, 10:29

Modified 24 октября, 10:31

Updated 24 октября, 10:31

Вода в кранах жителей Нижнего Тагила станет чистой через пару недель

«Что делать и кто отвечает?»: жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду

24 октября 2024, 10:29
Фото: tagilcity.ru

Вода в кранах жителей Нижнего Тагила станет чистой через пару недель

Жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду из-под крана. С начала отопительного сезона уже прошло больше месяца, и теперь люди интересуются, кто отвечает за такие условия для жизни и что с этим делать простым горожанам.

23 октября читатель TagilCity.ru поделился с редакцией фотографией грязной воды из-под крана.

Тагилстрой. Что делать и кто должен отвечать за такое качество воды? — задал свой вопрос житель района Нижнего Тагила.
Максим И.Максим И.
Максим И.. Фото: tagilcity.ru

Другие жители Тагилстроя отметили, что вода при этом была теплая, а не горячая.

В администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила сообщили, что такая ситуация возникла из-за аварийных работ на теплотрассе 18 октября.

После проведения аварийных работ на теплотрассе 18 октября возможно превышение норм по цвету и запаху для открытой системы теплоснабжения. В течение двух недель с запуска воды ее качество должно восстановиться, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в администрации напомнили, что при возникновении проблем с водоснабжением, в первую очередь, нужно обращаться в управляющую компанию. Помимо этого можно подать жалобу в ресурсоснабжающую компанию и Роспотребнадзор.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Тагилстрой#Вода#Жалоба#Тагилстроевский район#Горячая вода#Роспотребнадзор#Управляющая компания#Грязная вода#Екатеринбург
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