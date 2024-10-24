Что делать при потопе в доме и как не залить соседей: экстренная помощь при протечке

Теперь настало время убрать воду. Если воды очень много, то просто отчерпайте ее — для этого подойдет совок для мусора или любая банка. Далее используйте ведро, швабру или тряпки, чтобы собрать воду с пола. Хорошо подходит также насос для откачки воды, но такое оборудование есть не в каждой квартире.