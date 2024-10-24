Девушка из Нижнего Тагила примет участие в телепередаче «Богиня сыска»

Posted 24 октября, 09:12
Published 24 октября, 09:12
Modified 24 октября, 09:14
Updated 24 октября, 09:14
Суть шоу заключается в том, что холостяк, который никогда не видел девушек, выбирает, с кем пойти на свидание, только по содержимому их квартиры, сообщают в пресс-службе телеканала «Суббота».
Ведущие телепередачи описывают ее как пропуск первого этапа создания отношений, так называемого «букетно-цветочного периода», и переход сразу ко второму, для кого-то к третьему этапу — совместная жизнь.
О самой участнице известно немного, только то, что она имеет бизнес: торгует женской одеждой на маркетплейсах.
Напомним, что Наталья Копысова уже участвовала в различных реалити-шоу, так, например, в одном из них она танцевала стриптиз на шесте и пила алкоголь.