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Posted 24 октября, 09:12

Published 24 октября, 09:12

Modified 24 октября, 09:14

Updated 24 октября, 09:14

Девушка из Нижнего Тагила примет участие в телепередаче «Богиня сыска»

Девушка из Нижнего Тагила примет участие в телепередаче «Богиня сыска»

24 октября 2024, 09:12
Фото: Пресс-служба телеканала «Суббота»
22-летняя Наталия Копысова из Нижнего Тагила примет участие в романтическом шоу «Богиня сыска».

Суть шоу заключается в том, что холостяк, который никогда не видел девушек, выбирает, с кем пойти на свидание, только по содержимому их квартиры, сообщают в пресс-службе телеканала «Суббота».

Ведущие телепередачи описывают ее как пропуск первого этапа создания отношений, так называемого «букетно-цветочного периода», и переход сразу ко второму, для кого-то к третьему этапу — совместная жизнь.

О самой участнице известно немного, только то, что она имеет бизнес: торгует женской одеждой на маркетплейсах.

Напомним, что Наталья Копысова уже участвовала в различных реалити-шоу, так, например, в одном из них она танцевала стриптиз на шесте и пила алкоголь.

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