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Posted 24 октября, 14:54

Published 24 октября, 14:54

Modified 24 октября, 14:54

Updated 24 октября, 14:54

«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета на три года в первом чтении

«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета на три года в первом чтении

24 октября 2024, 14:54
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» совместно с Правительством РФ провела работу над проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы и утвердила документ в первом чтении.

Согласно заявлению врио секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, главные акценты в федеральном бюджете на будущие три года сделаны на финансировании всех социальных обязательств, положений народной программы ЕР, а также проектов, направленных на оборону государства, поддержку участников СВО и их семей и технологическое развитие Российской Федерации.

Как сообщает mkset.ru, основной упор в бюджете делается на социальную поддержку. В рамках нового документа запланировано выполнение задач, поставленных главой государства, в числе которых — индексация пенсий работающих пенсионеров. Уже в будущем году средний размер страховой пенсии по старости будет достигать 24 тысяч рублей.

На поддержку 10 миллионов российских граждан — семей с детьми — из бюджета выделят 10 триллионов рублей. На выплату единого пособия на ребенка в ближайшие три года предусмотрено порядка 4 триллионов рублей.

Партия ЕР стала инициатором индексации материнского капитала. Также единороссы заявили, что программа семейной ипотеки будет продолжена.

На совместно разработанную ЕР и Минпросвещения программу по капремонту образовательных учреждений из бюджета каждый год будет направляться по 60 миллиардов рублей базово и 15 — дополнительно. В совокупности запланировано провести капитальный ремонт 3,2 тысячи школ. Кроме того, к 2030 году будет отремонтировано свыше 800 детских садов и построено еще 100 новых.

Дополнительное финансирование выделят на строительство техникумов и кампусов по мировым стандартам. К 2030 году в России появится 25 современных кампусов, а к 2036 году — 40.

Почти восьми тысячам культурно-образовательных учреждений — музеев, театров и школ искусств — тоже будет предоставлена поддержка от государства. Участниками программы «Земский работник культуры» станут свыше 2,5 тысячи россиян. Каждый год в нашей стране будет появляться не менее 350 спорткомплексов; запланировано благоустройство пяти тысяч городских пространств.

Повысится и финансирование сферы здравоохранения. В проекте трехлетнего бюджета предусмотрены средства на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкозаболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает сайт ER.RU, в соответствии с программами по поддержке российских регионов будет работать механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Действие программ расселения россиян из аварийного жилья и комплексного развития территорий продолжится.

«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме „Единая Россия“ совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдёт заседание программной комиссии. Наша задача — максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», — подчеркнул врио секретаря генсовета «Единой России».

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