«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета на три года в первом чтении

На совместно разработанную ЕР и Минпросвещения программу по капремонту образовательных учреждений из бюджета каждый год будет направляться по 60 миллиардов рублей базово и 15 — дополнительно. В совокупности запланировано провести капитальный ремонт 3,2 тысячи школ. Кроме того, к 2030 году будет отремонтировано свыше 800 детских садов и построено еще 100 новых.