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Posted 24 октября, 11:42

Published 24 октября, 11:42

Modified 24 октября, 11:44

Updated 24 октября, 11:44

Уборка в доме будет занимать меньше времени, если делать ее понемногу и часто.

Как быстро и эффективно убраться дома: ценные подсказки на каждый день

24 октября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Уборка в доме будет занимать меньше времени, если делать ее понемногу и часто.
Сюжет
Дом и сад
Многие люди испытываю стресс, когда думают об уборке в доме. У многих нет ни желания, ни сил постоянно пылесосить и вытирать пыль, но и превращать квартиру в подобие помойки тоже не хочется. Но не спешите впадать в уныние! Мы расскажем, как быстро убраться в квартире и при этом не устать.

Уборка — это дело, которое, кажется, никогда не заканчивается. Как только вы убрали одну комнату, другая уже требует вашего внимания. Как же правильно убираться? Есть ли способ поддерживать чистоту в доме, если времени и сил совсем мало? И как быстро убрать захламленную квартиру? В этой статье мы собрали подсказки, которые позволят вам изменить окружающее пространство к лучшему и при этом не устать.

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Подсказка №1: перед началом уборки разбейте ваш дом на зоны

Пожалуй, самый эффективный способ справиться с уборкой — это разбить весь дом на зоны. Это позволяет сосредоточиться на одной комнате и сделать уборку менее обременительной. Например, можно начать с кухни, затем перейти в гостиную, а потом завершить в ванной.

Вот вариант для экспресс-уборки, которая займет у вас от 5 до 15 минут:

  • Кухня. Уберите посуду, протрите столы и уберите лишние предметы.
  • Гостиная. Быстро разложите подушки, уберите книги и ненужные вещи.
  • Спальня. Застелите кровать, уберите одежду, которая не на месте.

На самом деле, зоны можно мельчить и дробить до бесконечности. Например, на кухне можно поставить себе целый ряд маленьких и даже крохотных задач: разобраться в одном конкретном ящике, вымыть «фартук» над плитой и т. д. Если чувствуете в себе силы, то уберитесь во всей кухне, переходя от задачи к задаче.

Каждый сам решает, как часто убираться. Но в некоторых квартирах за 5 минут чистоту точно не навести…Каждый сам решает, как часто убираться. Но в некоторых квартирах за 5 минут чистоту точно не навести…
Каждый сам решает, как часто убираться. Но в некоторых квартирах за 5 минут чистоту точно не навести…. Фото: Изображение Midjourney

Подсказка №2: составьте план уборки в комнате или на кухне

Если в вашей квартире царит хаос и кавардак, то без плана не обойтись.

  1. Для начала определите фронт работ: что именно вы хотите сделать сегодня. Если есть четкая цель убрать все помещение, хорошо, но не растягивайте процесс во времени. А для этого…
  2. Поставьте таймер — например, на один час. Время от времени посматривайте на часы, чтобы понять, сколько времени у вас осталось.
  3. Очистите пространство и выкиньте все ненужное. Осмотрите комнату или кухню: соберите грязные тарелки с подоконника, миски с шелухой из-под семечек, засохшую еду из кошачьей миски, разложите подушки, вытряхните накидки, смените постельное белье и т. д.
  4. Наведите порядок на столе и на открытых полочках. Это важный нюанс, потому что захламленный письменный или компьютерный стол — даже если на нем нет пыли, все равно выглядит неопрятно. Важный нюанс: речь идет только об открытых поверхностях. Разбираться во внутренних ящиках или на полках шкафов нужно до начала общей уборки в помещении!
  5. Протрите пыль и полейте цветы. Вам на помощь придут различные современные приспособления и бытовая химия: салфетки из микрофибры, различные полироли и средства для очистки.
  6. Пол — в последнюю очередь. Подметите или пропылесосьте пол, проведите влажную уборку, помыв пол либо со специальным средством, либо с натуральными добавками.
  7. Завершающие штрихи.
В завершение можно зажечь аромалампу, поставить диффузор или украсить помещение свежим букетом цветов, — советует эксперт РБК, клинер онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» Кристина Усачева.

Подсказка 3: для уборки привлеките домочадцев и продумайте развлечения

В самом деле, кто сказал, что уборка — это только ваша обязанность? Привлекайте к процессу всех членов семьи, включая самых маленьких детей. Даже трехлетка в состоянии собрать игрушки в коробку и протереть пыль на своем столике. И не нужно думать, что уборка — это время для жуткой скуки и уныния. Вовсе нет! Включите любимую музыку, аудиокнигу или полезную лекцию и тогда вы проведете время с двойной пользой.

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А еще обязательно пообещайте себе вознаграждение после трудовых подвигов.

Единственное условие — задуманное можно получить только по окончании уборки. Ожидаемое вознаграждение запускает в организме физиологические процессы, ответственные за мотивацию, — отмечает эксперт РБК.

Подсказка 4: чтобы не убираться часто, поддерживайте чистоту

Банальный совет, но его хочется повторять снова и снова, потому что он действительно работает. В самом деле, намного легче повесить в шкаф один комплект одежды после работы, чем потом разбирать целую кучу. Намного проще сполоснуть после еды тарелку, чашку и ложку, чем потом отмывать целую гору из жирной посуды. Если класть все вещи на место, мусор сразу же отправлять в мусорку, а грязное белье — в корзину, то вам останется лишь время от времени протирать пыль и мыть/пылесосить пол.

И помните, что уборка — не такая уж сложная вещь, как кажется, а дорогу, как и в любом деле, осилит идущий.

Ранее эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась лайфхаками, как убрать квартиру за одну неделю.

Источники: realty.rbc.ru, lisa.ru.

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