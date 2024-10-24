Как быстро и эффективно убраться дома: ценные подсказки на каждый день

Банальный совет, но его хочется повторять снова и снова, потому что он действительно работает. В самом деле, намного легче повесить в шкаф один комплект одежды после работы, чем потом разбирать целую кучу. Намного проще сполоснуть после еды тарелку, чашку и ложку, чем потом отмывать целую гору из жирной посуды. Если класть все вещи на место, мусор сразу же отправлять в мусорку, а грязное белье — в корзину, то вам останется лишь время от времени протирать пыль и мыть/пылесосить пол.