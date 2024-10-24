Как быстро и эффективно убраться дома: ценные подсказки на каждый день

Posted 24 октября, 11:42
Published 24 октября, 11:42
Modified 24 октября, 11:44
Updated 24 октября, 11:44
Уборка — это дело, которое, кажется, никогда не заканчивается. Как только вы убрали одну комнату, другая уже требует вашего внимания. Как же правильно убираться? Есть ли способ поддерживать чистоту в доме, если времени и сил совсем мало? И как быстро убрать захламленную квартиру? В этой статье мы собрали подсказки, которые позволят вам изменить окружающее пространство к лучшему и при этом не устать.
Пожалуй, самый эффективный способ справиться с уборкой — это разбить весь дом на зоны. Это позволяет сосредоточиться на одной комнате и сделать уборку менее обременительной. Например, можно начать с кухни, затем перейти в гостиную, а потом завершить в ванной.
Вот вариант для экспресс-уборки, которая займет у вас от 5 до 15 минут:
На самом деле, зоны можно мельчить и дробить до бесконечности. Например, на кухне можно поставить себе целый ряд маленьких и даже крохотных задач: разобраться в одном конкретном ящике, вымыть «фартук» над плитой и т. д. Если чувствуете в себе силы, то уберитесь во всей кухне, переходя от задачи к задаче.
Если в вашей квартире царит хаос и кавардак, то без плана не обойтись.
В завершение можно зажечь аромалампу, поставить диффузор или украсить помещение свежим букетом цветов, — советует эксперт РБК, клинер онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» Кристина Усачева.
В самом деле, кто сказал, что уборка — это только ваша обязанность? Привлекайте к процессу всех членов семьи, включая самых маленьких детей. Даже трехлетка в состоянии собрать игрушки в коробку и протереть пыль на своем столике. И не нужно думать, что уборка — это время для жуткой скуки и уныния. Вовсе нет! Включите любимую музыку, аудиокнигу или полезную лекцию и тогда вы проведете время с двойной пользой.
А еще обязательно пообещайте себе вознаграждение после трудовых подвигов.
Единственное условие — задуманное можно получить только по окончании уборки. Ожидаемое вознаграждение запускает в организме физиологические процессы, ответственные за мотивацию, — отмечает эксперт РБК.
Банальный совет, но его хочется повторять снова и снова, потому что он действительно работает. В самом деле, намного легче повесить в шкаф один комплект одежды после работы, чем потом разбирать целую кучу. Намного проще сполоснуть после еды тарелку, чашку и ложку, чем потом отмывать целую гору из жирной посуды. Если класть все вещи на место, мусор сразу же отправлять в мусорку, а грязное белье — в корзину, то вам останется лишь время от времени протирать пыль и мыть/пылесосить пол.
И помните, что уборка — не такая уж сложная вещь, как кажется, а дорогу, как и в любом деле, осилит идущий.
Ранее эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась лайфхаками, как убрать квартиру за одну неделю.
Источники: realty.rbc.ru, lisa.ru.