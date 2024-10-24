Модульбанк пересмотрел условия вывода выручки с 10 маркетплейсов

Не так давно в Модульбанке сообщили о расширении перечня цифровых торговых площадок, с которых продавцы могут выводить выручку без лимитов и комиссий. Не стали исключением и счета физических лиц. Ранее такие условия предоставлялись на платформах AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь к ним присоединились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.