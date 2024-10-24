Модульбанк пересмотрел условия вывода выручки с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 06:57
Published 24 октября, 06:57
Modified 24 октября, 06:57
Updated 24 октября, 06:57
По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в e-commerce в России составляет 1,4 тысячи рублей. За первые шесть месяцев текущего года траты россиян на маркетплейсах в совокупности достигли 5,2 трлн рублей, что соответствует половине всего оборота электронной коммерции, сообщает inkazan.ru.
На самих маркетплейсах также совершенствуют рабочие процессы, чему во многом содействуют финансовые организации, отмечающие взаимную выгоду от сотрудничества в сфере e-commerce. Среди таких учреждений — Сбер, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Банки предлагают электронным площадкам широкий спектр финуслуг и продуктов, адаптированных под запросы клиентов, и принимают участие в совместных акциях и программах лояльности.
Не так давно в Модульбанке сообщили о расширении перечня цифровых торговых площадок, с которых продавцы могут выводить выручку без лимитов и комиссий. Не стали исключением и счета физических лиц. Ранее такие условия предоставлялись на платформах AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь к ним присоединились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.
С момента открытия в 2014 году Модульбанк подключил более 25 тысяч продавцов к сервисам аналитики, управления магазинами, сопровождения зарубежных закупок и другим.
Селлеры заинтересованы в финансовых и нефинансовых продуктах, которые помогают им выходить на маркетплейсы, сокращая риски наращивая объем выручки.