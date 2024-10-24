Мужчина изрезал ножом сожительницу в Екатеринбурге

Posted 24 октября, 03:54
Published 24 октября, 03:54
Modified 24 октября, 03:56
Updated 24 октября, 03:56
По словам очевидца, раненая женщина сумела достучаться до соседей, которые вызвали ей скорую. У нее было множество ножевых ран, пишет Е1.
Известно, что нападавший ранее работал в ОМОНе, также он имеет судимость. В полиции возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Напомним, женщина из Кировграда убила ножом собутыльника, а также ранила своего сожителя во время конфликта. Ее приговорили к 13 годам тюрьмы.