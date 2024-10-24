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Posted 24 октября, 03:54

Published 24 октября, 03:54

Modified 24 октября, 03:56

Updated 24 октября, 03:56

Мужчина изрезал ножом сожительницу в Екатеринбурге

Мужчина изрезал ножом сожительницу в Екатеринбурге

24 октября 2024, 03:54
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга изрезал ножом женщину, с которой жил вместе. Происшествие случилось на Заводской улице.

По словам очевидца, раненая женщина сумела достучаться до соседей, которые вызвали ей скорую. У нее было множество ножевых ран, пишет Е1.

Известно, что нападавший ранее работал в ОМОНе, также он имеет судимость. В полиции возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, женщина из Кировграда убила ножом собутыльника, а также ранила своего сожителя во время конфликта. Ее приговорили к 13 годам тюрьмы.

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