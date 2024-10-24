Не дайте тыкве испортиться: как правильное хранить ее после разрезания

Разрезанная тыква может оставаться свежей в холодильнике от трех до 10 дней. Если вы хотите сохранить ее дольше, то придется заморозить овощ. Для этого нарежьте тыкву на кусочки, бланшируйте в кипящей воде в течение нескольких минут, затем охладите в ледяной воде и поместите в герметичные пакеты или контейнеры для заморозки. В замороженном виде тыква сохраняет свои качества около 6–12 месяцев.