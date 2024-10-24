Нижнем Тагиле благоустроили спортплощадку на берегу пруда

Posted 24 октября, 09:01
Published 24 октября, 09:01
Modified 24 октября, 09:03
Updated 24 октября, 09:03
Новая спортплощадка на берегу тагильского пруда стала первым инициативным проектом в городе. Жители поселка Уралец давно хотели мини-парк. Теперь их мечта исполнилась.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле реализовано уже 7 инициативных проектов в самых разных сферах: от приобретения спортивного инвентаря юным чемпионам до ремонта проезжей части, сообщает нижнетагильская городская дума.
Напомним, в Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Строителей. На данной территории кроме ремонта установят подсветку и выполнят озеленение.