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Posted 24 октября, 09:01

Published 24 октября, 09:01

Modified 24 октября, 09:03

Updated 24 октября, 09:03

Нижнем Тагиле благоустроили спортплощадку на берегу пруда

Нижнем Тагиле благоустроили спортплощадку на берегу пруда

24 октября 2024, 09:01
Фото: 1MI
Нижнем Тагиле на берегу пруда обустроили спортивную площадку.

Новая спортплощадка на берегу тагильского пруда стала первым инициативным проектом в городе. Жители поселка Уралец давно хотели мини-парк. Теперь их мечта исполнилась.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле реализовано уже 7 инициативных проектов в самых разных сферах: от приобретения спортивного инвентаря юным чемпионам до ремонта проезжей части, сообщает нижнетагильская городская дума.

Фото: Нижнетагильская городская дума

Напомним, в Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Строителей. На данной территории кроме ремонта установят подсветку и выполнят озеленение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Ремонт#Площадка#Екатеринбург
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