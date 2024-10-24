tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 03:44

Published 24 октября, 03:44

Modified 24 октября, 03:46

Updated 24 октября, 03:46

Новый дом в Верхней Пышме залило кипятком из-за аварии

Новый дом в Верхней Пышме залило кипятком из-за аварии

24 октября 2024, 03:44
Фото: 1MI
В Верхней Пышме произошел потоп во втором подъезде многоэтажного дома на улице Петрова из-за коммунальной аварии.

По словам очевидца, в доме произошел прорыв трубопровода в квартире на третьем этаже, из-за чего первые три этажа залиты горячей водой, пишет Е1.

В холле на первом этаже образовалась лужа. Управляющая компания, которая обслуживает многоэтажку, на звонки не отвечает.

Напомним, в Первоуральске несколько подъездов в доме топит две недели. Из-за воды портится покрытие пола, а также в здании стоит неприятный запах.

Жители Первоуральска жалуются на фекальные потопы из-за проблем с канализацией
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Первоуральска пожаловались на затопленные подвалы из-за подземного ручьяНа улице в Екатеринбурге произошел потоп в районе ЭльмашаОба водопровода прорвало в Новоуральске
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Верхняя Пышма#Дом#Многоэтажка#ЧП#Потоп#Жильцы#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Кипяток#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика