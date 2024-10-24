Новый дом в Верхней Пышме залило кипятком из-за аварии

Posted 24 октября, 03:44
Published 24 октября, 03:44
Modified 24 октября, 03:46
Updated 24 октября, 03:46
По словам очевидца, в доме произошел прорыв трубопровода в квартире на третьем этаже, из-за чего первые три этажа залиты горячей водой, пишет Е1.
В холле на первом этаже образовалась лужа. Управляющая компания, которая обслуживает многоэтажку, на звонки не отвечает.
Напомним, в Первоуральске несколько подъездов в доме топит две недели. Из-за воды портится покрытие пола, а также в здании стоит неприятный запах.