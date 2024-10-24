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Posted 24 октября, 12:03

Published 24 октября, 12:03

Modified 24 октября, 12:17

Updated 24 октября, 12:17

На российском телевидении выдали рисунок нейросети за реальность

Они показали это по телевизору: как нейросеть обманула лжеученых с РЕН-ТВ

24 октября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

На российском телевидении выдали рисунок нейросети за реальность

В эфире телеканала РЕН-ТВ вышла передача, где «ученые» рассказывали о новой находке: мадагаскарском яйценосном дрозде. Но, как оказалось, дрозда с яйцами нарисовала нейросеть.

По заявлениям диктора, птица вынашивает потомство в кожаных мешочках, необыкновенно похожих на человеческую мошонку. В качестве подтверждения в эфире показали фото той самой птицы и пригласили доктора биологических наук из МГУ, которая подтвердила новое открытие.

Но, как оказалось, все это творение нейросети. Никаких яйценосных синиц на самом деле не существует. В интервью «Подъему» это подтвердила и Ирина Беме, та самая доктор биологических наук из МГУ. Она рассказала, что это фейк, а ее слова вырезаны из контекста.

На РЕН-ТВ в очередной раз доказали, что лучше читать TagilCity.ru, чем смотреть их передачи. А 17 октября мы разбили миф о экс-министре образования Свердловской области Юрии Биктуганове, он якобы просил юношей не носить юбки.

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