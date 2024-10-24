Они показали это по телевизору: как нейросеть обманула лжеученых с РЕН-ТВ

Но, как оказалось, все это творение нейросети. Никаких яйценосных синиц на самом деле не существует. В интервью «Подъему» это подтвердила и Ирина Беме, та самая доктор биологических наук из МГУ. Она рассказала, что это фейк, а ее слова вырезаны из контекста.