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Posted 24 октября, 15:10

Published 24 октября, 15:10

Modified 24 октября, 15:12

Updated 24 октября, 15:12

Повар Архипова рассказала, как сделать яичницу-болтунью очень пышной и нежной

Опытные хозяйки добавляют в яичницу-болтунью этот ингредиент: вкус умопомрачительный

24 октября 2024, 15:10
Фото: 1MI

Повар Архипова рассказала, как сделать яичницу-болтунью очень пышной и нежной

Сюжет
Дом и сад
Если вы долго взбивали яйца в миске, чтобы приготовить пышную яичницу-болтунью, а она все равно получилась тонкой и невразумительной, значит вы не добавили в нее один секретный ингредиент. Какой — читайте в нашем материале.

Яичница-болтунья — это одно из самых простых и одновременно вкусных блюд, которое можно быстро приготовить, и идеальный вариант для завтрака.

Вот какие ингредиенты вам понадобятся:

  • яйца — 2-4 штуки (в зависимости от порции);
  • молоко или сливки — 2-3 столовые ложки (по желанию, для более кремовой текстуры);
  • соль и перец — по вкусу;
  • масло растительное или сливочное — для жарки;
  • дополнительные ингредиенты (по желанию): зелень, сыр, помидоры, ветчина, грибы и др.
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В глубокой тарелке или миске разбейте яйца. Добавьте молоко или сливки, хорошо перемешайте яйца венчиком или вилкой, пока не получите однородную массу. Добавьте соль и перец по вкусу. Если вы хотите, чтобы яичница-болтунья вышла воздушной, пышной и легкой, то вам понадобится один секретный ингредиент. Повар Юлия Архипова, эксперт портала «Белновости» советует добавить при взбивании немного лимонного сока.

Все дело в том, что в соке этого цитруса содержится кислота. Она берет на себя роль своеобразного «катализатора», который и ответственен за создание и поддержание идеальной воздушной формы взбитых яиц, — отмечает Юлия Архипова.
Фото: 1MI

На сковороду налейте немного масла и разогрейте его на среднем огне. Если используете сливочное масло, дайте ему растопиться и слегка подрумяниться. Вылейте приготовленную яичную массу на сковороду, дайте яйцам немного схватиться у края (около 1 минуты), а затем начните аккуратно перемешивать, используя шпатель или деревянную ложку — так яйца готовятся равномерно. Как только болтунья запечется (время готовки может варьироваться от 3 до 5 минут), снимите сковороду с огня. Яичница должна получиться мягкой и нежной.

Подавайте яичницу-болтунью горячей, украсив свежей зеленью или посыпав тертым сыром. Она отлично сочетается с ломтиками свежего хлеба или тостами. Экспериментируйте с приправами для разнообразия вкуса: добавьте немного паприки, тмина или чеснока. Готовить яичницу можно не только на завтрак, но и в качестве закуски или легкого ужина.

Пробуйте, экспериментируйте и наслаждайтесь приготовлением этого простого, но замечательного блюда!

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