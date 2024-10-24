Опытные хозяйки добавляют в яичницу-болтунью этот ингредиент: вкус умопомрачительный

На сковороду налейте немного масла и разогрейте его на среднем огне. Если используете сливочное масло, дайте ему растопиться и слегка подрумяниться. Вылейте приготовленную яичную массу на сковороду, дайте яйцам немного схватиться у края (около 1 минуты), а затем начните аккуратно перемешивать, используя шпатель или деревянную ложку — так яйца готовятся равномерно. Как только болтунья запечется (время готовки может варьироваться от 3 до 5 минут), снимите сковороду с огня. Яичница должна получиться мягкой и нежной.



Подавайте яичницу-болтунью горячей, украсив свежей зеленью или посыпав тертым сыром. Она отлично сочетается с ломтиками свежего хлеба или тостами. Экспериментируйте с приправами для разнообразия вкуса: добавьте немного паприки, тмина или чеснока. Готовить яичницу можно не только на завтрак, но и в качестве закуски или легкого ужина.