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Posted 24 октября, 03:25

Published 24 октября, 03:25

Modified 24 октября, 03:27

Updated 24 октября, 03:27

Пенсионер в Екатеринбурге открыл стрельбу в многоэтажке

Пенсионер в Екатеринбурге открыл стрельбу в многоэтажке

24 октября 2024, 03:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 72-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Один человек пострадал. Происшествие случилось 23 октября 2024 года.

Вооруженный пенсионер стрелял в своего соседа, который устроил шум. Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пишет Е1.

Пострадавшего отвезли в медучреждение. У пожилого екатеринбуржца изъяли оружие. В полиции начали проверку по факту инцидента.

Напомним, 12 октября 2024 года в СНТ «Старатель» Нижнего Тагила пьяный мужчина напал на женщину, а затем открыл стрельбу из ружья. Позже его изъяли.

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