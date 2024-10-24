Пенсионер в Екатеринбурге открыл стрельбу в многоэтажке

Posted 24 октября, 03:25
Published 24 октября, 03:25
Modified 24 октября, 03:27
Updated 24 октября, 03:27
Вооруженный пенсионер стрелял в своего соседа, который устроил шум. Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пишет Е1.
Пострадавшего отвезли в медучреждение. У пожилого екатеринбуржца изъяли оружие. В полиции начали проверку по факту инцидента.
Напомним, 12 октября 2024 года в СНТ «Старатель» Нижнего Тагила пьяный мужчина напал на женщину, а затем открыл стрельбу из ружья. Позже его изъяли.