Помощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое масло

Posted 24 октября, 17:03
Published 24 октября, 17:03
Modified 24 октября, 17:05
Updated 24 октября, 17:05
Волонтеры разыскали родственников раненного на СВО бойца из Нижнего Тагила. Мужчина находится в тяжелом состоянии и не может сообщить о себе никакой информации. Добровольцам удалось найти его супругу, отца и двоюродную сестру. Теперь они смогут оказать близкому человеку поддержку.
На Тагилстрое из кранов течет мутная и ржавая вода, хотя с начала отопительного сезона прошло уже больше месяца. При этом вода даже не горячая, а просто теплая. Коммунальщики уже отреагировали на жалобы жителей и объяснили, что ситуация могла возникнуть из-за ремонтных работ, которые проводились 18 октября. Качество воды восстановится через две недели.
В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы вдоль границы лесов. Общая протяженность защитных сооружений составляет около 40 км. Особое внимание уделяется полосам около сел и детских оздоровительных лагерей. В настоящий момент подрядчик привел в порядок 30 км полос.
В Нижнем Тагиле управляющая компания «Городок» накопила долг за электричество на сумму в 800 тысяч рублей, в итоге ее счета были арестованы. В ведении данной УК находится 41 многоэтажный дом на Вые. Чтобы рассчитаться с кредиторами, «управляшке» придется заплатить около миллиона рублей.
В Екатеринбурге продолжают расти цены на сливочное масло. Так, в магазинах сети «Перекресток» можно найти кусочки почти по «золотой» цене — за 600 рублей. В других магазинах масло стоит чуть дешевле — 400 рублей. Упаковок по старой цене в продуктовых магазинах практически не осталось. Эксперты объясняют ситуацию подорожанием молочной продукции.