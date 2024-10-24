tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 17:03

Published 24 октября, 17:03

Modified 24 октября, 17:05

Updated 24 октября, 17:05

Помощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое масло

Помощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое масло

24 октября 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Волонтеры отыскали родственников раненного на СВО тагильчанина, который лечится в Москве. На Тагилстрое из кранов течет грязная вода. В городе обновляют минерализованные полосы. Арестованы счета одной из местных УК. Сливочное масло в Екатеринбурге продают уже по 600 рублей. Итоги за 24 октября.

Волонтеры разыскали родственников раненного на СВО бойца из Нижнего Тагила. Мужчина находится в тяжелом состоянии и не может сообщить о себе никакой информации. Добровольцам удалось найти его супругу, отца и двоюродную сестру. Теперь они смогут оказать близкому человеку поддержку.

Волонтеры помогли раненому на СВО бойцу из Нижнего Тагила найти родственников
Узнать подробнее

На Тагилстрое из кранов течет мутная и ржавая вода, хотя с начала отопительного сезона прошло уже больше месяца. При этом вода даже не горячая, а просто теплая. Коммунальщики уже отреагировали на жалобы жителей и объяснили, что ситуация могла возникнуть из-за ремонтных работ, которые проводились 18 октября. Качество воды восстановится через две недели.

«Что делать и кто отвечает?»: жители Тагилстроя пожаловались на грязную воду
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы вдоль границы лесов. Общая протяженность защитных сооружений составляет около 40 км. Особое внимание уделяется полосам около сел и детских оздоровительных лагерей. В настоящий момент подрядчик привел в порядок 30 км полос.

В Нижнем Тагиле обновляют минерализованные полосы
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле управляющая компания «Городок» накопила долг за электричество на сумму в 800 тысяч рублей, в итоге ее счета были арестованы. В ведении данной УК находится 41 многоэтажный дом на Вые. Чтобы рассчитаться с кредиторами, «управляшке» придется заплатить около миллиона рублей.

У крупной УК в Нижнем Тагиле арестовали счета за долг 800 тысяч рублей
Узнать подробнее

В Екатеринбурге продолжают расти цены на сливочное масло. Так, в магазинах сети «Перекресток» можно найти кусочки почти по «золотой» цене — за 600 рублей. В других магазинах масло стоит чуть дешевле — 400 рублей. Упаковок по старой цене в продуктовых магазинах практически не осталось. Эксперты объясняют ситуацию подорожанием молочной продукции.

В Екатеринбурге масло продается по 600 рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом под снос, отключение горячей воды в Тагиле, сброс стоков и возвращение пленныхРеабилитационный центр в Тагиле, боец СВО, штормовое предупреждение и шоу кондитеровПомощь пострадавшим, закрытый Ленинградский проспект, школьники в Тагиле и отопление
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#Свердловская область#Электричество#Волонтеры#ЖКХ#Долги#Противопожарная безопасность#УК#Ремонтные работы#Грязная вода#Екатеринбург#СВО#Сливочное масло#Боец СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика