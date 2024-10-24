Помощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое масло

На Тагилстрое из кранов течет мутная и ржавая вода, хотя с начала отопительного сезона прошло уже больше месяца. При этом вода даже не горячая, а просто теплая. Коммунальщики уже отреагировали на жалобы жителей и объяснили, что ситуация могла возникнуть из-за ремонтных работ, которые проводились 18 октября. Качество воды восстановится через две недели.