Прощай, беспорядок! Как легко распутать зарядные провода и держать их в порядке

Начните с самой толстой части узла. Попробуйте аккуратно потянуть за провод, чтобы определить, какой конец запутан, и освободить его от других кабелей. После того, как проблема решена, рассмотрите все провода и обратите внимание на их состояние. Если какие-то из них изношены или повреждена изоляция, то такие кабели лучше выкинуть. Проверьте оставшиеся на работоспособность: те, которые ничего не заряжают, также нужно выкинуть.