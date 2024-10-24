Прощай, беспорядок! Как легко распутать зарядные провода и держать их в порядке

Posted 24 октября, 14:27
Published 24 октября, 14:27
Modified 24 октября, 14:29
Updated 24 октября, 14:29
Если вы решили распутать клубок из старых проводов, то спешить здесь нельзя. Если просто тянуть за провода, то узлы только сильнее затянутся. Вместо этого посмотрите на узел с разных сторон и обратите внимание на то, как провода переплетены. Иногда достаточно просто слегка повернуть или покачать один из концов кабеля, чтобы увидеть, как он свободно выходит из «плена».
Начните с самой толстой части узла. Попробуйте аккуратно потянуть за провод, чтобы определить, какой конец запутан, и освободить его от других кабелей. После того, как проблема решена, рассмотрите все провода и обратите внимание на их состояние. Если какие-то из них изношены или повреждена изоляция, то такие кабели лучше выкинуть. Проверьте оставшиеся на работоспособность: те, которые ничего не заряжают, также нужно выкинуть.
Как же хранить провода, чтобы они больше не запутывались?
При хранении избегайте перегибов — это приводит к повреждениям. Держите кабели в свободном состоянии, без излишнего натяжения. Если вы не хотите завязывать провода, можно просто аккуратно свернуть их через руку без перегибов. Это также предотвращает износ и запутывание. Если у вас много кабелей, их можно отсортировать и подписать — в дальнейшем вы быстро найдете нужный провод и избежите ненужных манипуляций.
Пометьте все провода, чтобы вы помнили, для чего они нужны. Возможно, вы думаете, что вспомните, что делает тот или иной кабель, когда уберёте его, но, говоря по собственному опыту, я всю свою взрослую жизнь ношу с собой коробку со шнурами, потому что никогда не знаю, какой из них мне понадобится и что каждый из них конкретно делает, — рекомендуют эксперты канала «iDeaWay — быть лучше каждый день!».
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