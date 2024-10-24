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Posted 24 октября, 15:43

Published 24 октября, 15:43

Modified 24 октября, 15:45

Updated 24 октября, 15:45

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило несколько улиц

Разлилось море: в Екатеринбурге из-за прорыва сетей под воду ушли несколько улиц

24 октября 2024, 15:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило несколько улиц

В Екатеринбурге мощные потоки воды заливают несколько улиц, авария зафиксирована в районе главного корпуса УрФУ. Трубу прорвало на перекрестке улиц Академической и Мира.

Вода вечером в четверг, 24 октября, уже разливается на Гагарина, Первомайской и проспекте Ленина, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя. А у жителей Втузгородка и Пионерского отключили воду, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».

По словам очевидцев, воды очень много. Машины уходят в воду чуть ли не до середины корпуса, а пешеходам вообще невозможно перейти улицу.

О причинах прорыва пока ничего не известно — в местном «Водоканале» ситуацию пока не комментируют.

В Верхней Пышме из-за прорыва трубопровода горячей водой залило подъезд многоэтажки.

В Первоуральске отключили воду после аварии
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Водоснабжение#Затопление#Экстренные службы#Улицы#Прорыв#Екатеринбург#Авария
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