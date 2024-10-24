Разлилось море: в Екатеринбурге из-за прорыва сетей под воду ушли несколько улиц

Posted 24 октября, 15:43
Published 24 октября, 15:43
Modified 24 октября, 15:45
Updated 24 октября, 15:45
Вода вечером в четверг, 24 октября, уже разливается на Гагарина, Первомайской и проспекте Ленина, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя. А у жителей Втузгородка и Пионерского отключили воду, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».
По словам очевидцев, воды очень много. Машины уходят в воду чуть ли не до середины корпуса, а пешеходам вообще невозможно перейти улицу.
О причинах прорыва пока ничего не известно — в местном «Водоканале» ситуацию пока не комментируют.
В Верхней Пышме из-за прорыва трубопровода горячей водой залило подъезд многоэтажки.