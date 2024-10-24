Разлилось море: в Екатеринбурге из-за прорыва сетей под воду ушли несколько улиц

Вода вечером в четверг, 24 октября, уже разливается на Гагарина, Первомайской и проспекте Ленина, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя. А у жителей Втузгородка и Пионерского отключили воду, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».