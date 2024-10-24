С какими болезнями нельзя идти в армию: список

Posted 24 октября, 12:47
Published 24 октября, 12:47
Modified 24 октября, 12:49
Updated 24 октября, 12:49
В России призыв на венную службу проходит два раза в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). Забирают в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, они должны состоять на воинском учете. Призывной возраст увеличен в Российской Федерации с 1 января 2024 года, ранее верхняя планка составляла 27 лет.
Когда молодому человеку исполняется 17 лет, он получает повестку в военкомат и должен туда явиться для постановки на воинский учет. Там же проводится медицинское обследование. Необходимо сдать кровь, мочу, пройти ЭКГ, предоставить результаты флюорографии. Также врачи могут назначить дополнительные анализы или консультации специалистов.
Существует пять категорий годности для прохождения военной службы. Категория присуждается врачами после прохождения медкомиссии:
Как уже было сказано выше, не годными к прохождению военной службы считаются те, кому присвоена категория Д. Они не могут пойти служить в армию даже и на добровольной основе. Например, от службы освобождаются призывники с одной почкой или частыми приступами эпилепсии.
Не берут в армию работников МЧС, МВД, ФСБ, они освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах.
Список болезней, с которыми мужчин не берут на срочную службу, достаточно обширен. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Медики могут отказать в службе в армии молодым людям с анатомическими особенностями век м конъюнктивитами. Также не пойдут служить люди с астигматизмом больше четырех диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий и ли близорукостью более шести диоптрий.
Вес имеет большое значение при призыве в армию. Служить не возьмут те, кто весит менее 45 килограммов, а также с ожирением третьей-четвертой степени.
При плоскостопии третьей степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности «В».
В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
Освобождение от армии назначается врачами в зависимости от степени поражения кожи. В список входят псориаз, крапивница, экзема, атопический дерматит.
Если у призывника язва или заболевания желудка, которое значительно нарушает функции, его тоже не возьмут в армию. В расписании болезней значатся и некоторые болезни поджелудочной железы, желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки.
Понятно, что если призывник во время призыва находится в гипсе, то ему дадут отсрочку. Категорию Д (не годен) можно получить, например, после перелома позвоночника, который привел к серьезным нарушениям его функций. Также противопоказаниями являются явные последствия после других переломов тела.
Непризывную категорию годности призывник может получить, если у него отсутствуют более 10 любых или 8 коренных зубов на челюсти. Также противопоказанием считается запущенный пародонтоз или пародинтит.
Конечно, в одной статье мы не можем рассказать обо всех болезнях, с которыми не берут в армию. С полным списком те, кто интересуется данной темой, можно ознакомиться здесь.
Даже при очевидных проблемах со здоровьем медкомиссия может отказать в категории Д, а дать лишь отсрочку. Например, если мужчина болеет туберкулезом или скрытым сифилисом, имеет временные расстройства после лечения образований или кроветворных органов, кратковременные психические расстройства, припадки эпилепсии и другие болезни.