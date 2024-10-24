С какими болезнями нельзя идти в армию: список

В России призыв на венную службу проходит два раза в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). Забирают в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, они должны состоять на воинском учете. Призывной возраст увеличен в Российской Федерации с 1 января 2024 года, ранее верхняя планка составляла 27 лет.