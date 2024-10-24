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Posted 24 октября, 12:17

Published 24 октября, 12:17

Modified 29 октября, 12:19

Updated 29 октября, 12:19

Самое крупное в стране хранилище древнего зерна обнаружили в Сергиевом Посаде

24 октября 2024, 12:17
Самое крупное в стране хранилище древнего зерна было найдено в Сергиевом Посаде во время раскопок на территории Троице-Сергиевой Лавры.

Находка была обнаружена специалистами Института археологии РАН во время раскопок в Житном дворе. Это скопления древнего зерна различных периодов, начиная с XVI века толщиной до сорока сантиметров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Зерно направят на исследование. Если расшифровать фрагменты его генома и генов, можно узнать все о культивируемых в прошлом растениях и воссоздать их внешний вид. Если выяснится, что зерно было привезено из других широт, можно будет установить, откуда.

По словам ученых, видовой состав зерен разнообразен, но уже известно, что это рожь, ячмень, пшеница, овес и просо.

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