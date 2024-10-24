Сотрудники ФСБ задержали главу ЧОПа в Екатеринбурге за взятку в 30 тысяч

Posted 24 октября, 07:01
Published 24 октября, 07:01
Modified 24 октября, 07:03
Updated 24 октября, 07:03
Вышеуказанная сумма предназначалась директору по безопасности аграрного университета. Он пришел на встречу с руководителем охранной организации, который предложил ему деньги взамен на игнорирование нарушений сотрудников, пишет Ура.ру.
Во время следующей встречи глава ЧОПа дал 30 тысяч рублей — первую часть от общей суммы, размер которой должен был составить не менее 480 тысяч. В момент передачи денег директора организации задержали спецслужбы. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, строительную компанию в Серове оштрафовали на полмиллиона рублей за взяточничество.