tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:01

Published 24 октября, 07:01

Modified 24 октября, 07:03

Updated 24 октября, 07:03

Сотрудники ФСБ задержали главу ЧОПа в Екатеринбурге за взятку в 30 тысяч

Сотрудники ФСБ задержали главу ЧОПа в Екатеринбурге за взятку в 30 тысяч

24 октября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Глава ЧОПа «Ява» в Екатеринбурге задержан за дачу взятки в размере 30 тысяч рублей.

Вышеуказанная сумма предназначалась директору по безопасности аграрного университета. Он пришел на встречу с руководителем охранной организации, который предложил ему деньги взамен на игнорирование нарушений сотрудников, пишет Ура.ру.

Во время следующей встречи глава ЧОПа дал 30 тысяч рублей — первую часть от общей суммы, размер которой должен был составить не менее 480 тысяч. В момент передачи денег директора организации задержали спецслужбы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, строительную компанию в Серове оштрафовали на полмиллиона рублей за взяточничество.

Гендиректора фирмы из Новокузнецка будут судить за взятку инспектору Транснадзора
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 4 годаМэра Артемовского задержали по подозрению в коррупцииЖенщину в Екатеринбурге задержали за оборот наркотиков
#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Коррупция#Спецслужбы#Задержание#Взятка#ЧОП#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика