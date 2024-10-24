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Posted 24 октября, 09:22

Published 24 октября, 09:22

Modified 24 октября, 09:24

Updated 24 октября, 09:24

Сотрудники спецслужб ликвидировали подпольный оружейный цех в Свердловской области

Сотрудники спецслужб ликвидировали подпольный оружейный цех в Свердловской области

24 октября 2024, 09:22
Фото: Telegram-канал «Антитеррор Урал»
В Свердловской области ликвидировали подпольный оружейный цех, который организовали два местных жителя. Их задержали весной 2022 года.

Два 53-летних мужчины нелегально изготавливали оружие, его запчасти и боеприпасы. Затем они сбывали товар, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Во время задержания были изъяты автомат, пистолеты, карабины, пулемет, ружье и разнокалиберные патроны.

Известно, что один из задержанных был судим за мошенничество, а другой привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил регистрации оружия.

Мужчине, ранее имевшему судимость, суд назначил 15 лет ИК строгого режима, а второму подсудимому были назначены 11 лет и девять месяцев ИК строгого режима. Также оба осужденных были оштрафованы на сумму более полумиллиона рублей.

Напомним, жителей Свердловской области приговорили к лишению свободы за торговлю поддельным алкоголем, из-за которого умерли девять человек.

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