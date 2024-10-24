Сотрудники спецслужб ликвидировали подпольный оружейный цех в Свердловской области

Posted 24 октября, 09:22
Published 24 октября, 09:22
Modified 24 октября, 09:24
Updated 24 октября, 09:24
Два 53-летних мужчины нелегально изготавливали оружие, его запчасти и боеприпасы. Затем они сбывали товар, рассказали в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Во время задержания были изъяты автомат, пистолеты, карабины, пулемет, ружье и разнокалиберные патроны.
Известно, что один из задержанных был судим за мошенничество, а другой привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил регистрации оружия.
Мужчине, ранее имевшему судимость, суд назначил 15 лет ИК строгого режима, а второму подсудимому были назначены 11 лет и девять месяцев ИК строгого режима. Также оба осужденных были оштрафованы на сумму более полумиллиона рублей.
Напомним, жителей Свердловской области приговорили к лишению свободы за торговлю поддельным алкоголем, из-за которого умерли девять человек.