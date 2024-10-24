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Posted 24 октября, 14:34

Published 24 октября, 14:34

Modified 24 октября, 14:36

Updated 24 октября, 14:36

Стали известны подробности ДТП под Невьянском, где погибли сотрудники «ВСМПО»

Стали известны подробности ДТП под Невьянском, где погибли сотрудники «ВСМПО»

24 октября 2024, 14:34
Фото: 1MI
В инспекции труда рассказали, как случилось ДТП под Невьянском, где погибли сотрудники Корпорации «ВСМПО — Ависма».

В инспекции труда Свердловской области провели проверку, по результатам которой оказалось, что водитель превысил скорость, не учел погодную и дорожную обстановку, а также не убедился в том, что все пассажиры пристегнули ремни.

Напомним, что инцидент произошел 27 июля. Два человека погибли на месте, третью девушку доставили в больницу, а водитель отказался от госпитализации.

24 октября 15-летний мотоциклист без прав попал в аварию с участием автомобиля. Подростка увезли в больницу.

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