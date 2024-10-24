Стали известны подробности ДТП под Невьянском, где погибли сотрудники «ВСМПО»

Posted 24 октября, 14:34
Published 24 октября, 14:34
Modified 24 октября, 14:36
Updated 24 октября, 14:36
В инспекции труда Свердловской области провели проверку, по результатам которой оказалось, что водитель превысил скорость, не учел погодную и дорожную обстановку, а также не убедился в том, что все пассажиры пристегнули ремни.
Напомним, что инцидент произошел 27 июля. Два человека погибли на месте, третью девушку доставили в больницу, а водитель отказался от госпитализации.
24 октября 15-летний мотоциклист без прав попал в аварию с участием автомобиля. Подростка увезли в больницу.