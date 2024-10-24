Строительство НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга поддержал Совет Федераций

Ранее сообщалось, что для реализации планов в областной столице уже выделен земельный участок площадью 5,5 гектаров. Рядом с ним построены и необходимые инженерные сети, а также детские сады и школа. Сам проект позволит создать в регионе полномасштабный медицинский кластер. Именно поэтому в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы единогласно высказались в поддержку необходимости включить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов мероприятия по строительству комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.