Строительство НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга поддержал Совет Федераций

Posted 24 октября, 08:05
Published 24 октября, 08:05
Modified 24 октября, 08:07
Updated 24 октября, 08:07
После обсуждения разработки правительством России, можно будет говорить о выделении денежных средств из федерального бюджета.
Строительство нового комплекса позволит развивать самые передовые медицинские технологии в сфере материнства и младенчества, — пояснила Валентина Матвиенко.
Ранее сообщалось, что для реализации планов в областной столице уже выделен земельный участок площадью 5,5 гектаров. Рядом с ним построены и необходимые инженерные сети, а также детские сады и школа. Сам проект позволит создать в регионе полномасштабный медицинский кластер. Именно поэтому в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы единогласно высказались в поддержку необходимости включить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов мероприятия по строительству комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.
НИИ ОММ — одно из лучших медучреждений страны по своему профилю. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы институт стал важной частью медицинского кластера, в рамках которого также, в частности, запланировано строительство учебных корпусов для медуниверситета, — подчеркнул член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), депутат свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.
Напомним, в Академическом районе создается медицинский кластер полного цикла, включающий в себя профессиональную подготовку кадров, создание научно-исследовательской базы с дальнейшим внедрением разработок в клиническую практику и производство. Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества станет главным звеном проекта наравне с другими региональными и федеральными учреждениями здравоохранения. Среди его резидентов значатся Уральский научно-исследовательский институт Охраны материнства и младенчества, Областная клиническая больница №1, Свердловский онкологический диспансер, Уральский государственный медицинский университет и другие.