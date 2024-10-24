Свердловские врачи удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов

Posted 24 октября, 14:02
Published 24 октября, 14:02
Modified 24 октября, 14:04
Updated 24 октября, 14:04
Хирурги СОКБ №1 успешно провели две лапароскопические операции мастеру спорта по пауэрлифтингу, у которого был рак толстой кишки.
Такие операции в регионе редко выполняются лапароскопически. Операция проводилась в два этапа: сначала был удален пораженный участок толстой кишки и сформирована стома, а спустя год её закрыли, восстановив целостность кишечника.
Такая методика обеспечивает пациенту минимальную травматичность, быструю реабилитацию и эстетически более привлекательный результат, сообщили в пресс-службе СОКБ №1.