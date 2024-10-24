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Posted 24 октября, 14:02

Published 24 октября, 14:02

Modified 24 октября, 14:04

Updated 24 октября, 14:04

Свердловские врачи удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов

Свердловские врачи удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов

24 октября 2024, 14:02
Фото: СОКБ №1
Врачи Свердловской облбольницы №1 удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов.

Хирурги СОКБ №1 успешно провели две лапароскопические операции мастеру спорта по пауэрлифтингу, у которого был рак толстой кишки.

Такие операции в регионе редко выполняются лапароскопически. Операция проводилась в два этапа: сначала был удален пораженный участок толстой кишки и сформирована стома, а спустя год её закрыли, восстановив целостность кишечника.

Такая методика обеспечивает пациенту минимальную травматичность, быструю реабилитацию и эстетически более привлекательный результат, сообщили в пресс-службе СОКБ №1.

Фото: СОКБ №1

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Операция#Рак#Екатеринбург
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