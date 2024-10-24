Тагильские школьники изобрели способ визуализации стоячих звуковых волн

Еще один семиклассник, Илья Мосунов, представил проект «Беспроводная передача энергии: хорошо или плохо?» на том же фестивале, заняв 2 место. Его работа посвящена безопасности и целесообразности применения беспроводной передачи энергии в загородном коттеджном поселке.