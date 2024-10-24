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Posted 24 октября, 11:21

Published 24 октября, 11:21

Modified 24 октября, 11:23

Updated 24 октября, 11:23

Тагильские школьники изобрели способ визуализации стоячих звуковых волн

Тагильские школьники изобрели способ визуализации стоячих звуковых волн

24 октября 2024, 11:21
Фото: Городская Станция юных техников
Третий год подряд старшеклассники из Нижнего Тагила изучают законы физики на интерактивной площадке Городской Станции юных техников. За это время они сделали собственные открытия.

Ребята не просто слушают лекции, а активно экспериментируют и создают собственные проекты. И результаты впечатляют.

Анастасия Литвиненко из 8 класса получила диплом 2 степени на областном этапе Всероссийского конкурса «Интеграция-2023» за проект о влиянии намагниченной воды на рост салата.

Богдан Хромов, ученик 7 класса, стал победителем Летнего кубка Фестиваля изобретательства с проектом «Рисуем музыкой!». Он вдохновлялся опытами Эрнста Хладни и разработал свой метод визуализации звуковых волн.

Еще один семиклассник, Илья Мосунов, представил проект «Беспроводная передача энергии: хорошо или плохо?» на том же фестивале, заняв 2 место. Его работа посвящена безопасности и целесообразности применения беспроводной передачи энергии в загородном коттеджном поселке.

В этом учебном году у тагильских изобретателей и их наставников — новые амбициозные планы. Юные ученые продолжат покорять конкурсные жюри своими интересными и актуальными проектами, сообщает Городская Станция юных техников.

Фото: Городская Станция юных техников

Ранее школьницы из Нижнего Тагила победили в конкурсе историй о семье.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Наука#Нижний Тагил#Дети#Образование#Екатеринбург
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