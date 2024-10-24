Тагильские школьники изобрели способ визуализации стоячих звуковых волн

Posted 24 октября, 11:21
Published 24 октября, 11:21
Modified 24 октября, 11:23
Updated 24 октября, 11:23
Ребята не просто слушают лекции, а активно экспериментируют и создают собственные проекты. И результаты впечатляют.
Анастасия Литвиненко из 8 класса получила диплом 2 степени на областном этапе Всероссийского конкурса «Интеграция-2023» за проект о влиянии намагниченной воды на рост салата.
Богдан Хромов, ученик 7 класса, стал победителем Летнего кубка Фестиваля изобретательства с проектом «Рисуем музыкой!». Он вдохновлялся опытами Эрнста Хладни и разработал свой метод визуализации звуковых волн.
Еще один семиклассник, Илья Мосунов, представил проект «Беспроводная передача энергии: хорошо или плохо?» на том же фестивале, заняв 2 место. Его работа посвящена безопасности и целесообразности применения беспроводной передачи энергии в загородном коттеджном поселке.
В этом учебном году у тагильских изобретателей и их наставников — новые амбициозные планы. Юные ученые продолжат покорять конкурсные жюри своими интересными и актуальными проектами, сообщает Городская Станция юных техников.