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Posted 24 октября, 06:11

Published 24 октября, 06:11

Modified 24 октября, 06:13

Updated 24 октября, 06:13

У крупной УК в Нижнем Тагиле арестовали счета за долг 800 тысяч рублей

У крупной УК в Нижнем Тагиле арестовали счета за долг 800 тысяч рублей

24 октября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле арестовали счета УК «Городок» за долги по электроэнергии, размер которых составил 800 тысяч рублей.

Управляющая компания обслуживает 41 многоквартирный дом на Вые, в центре города и на Тагилстрое. УК должна выплатить около миллиона рублей, рассказали в пресс-службе НТЭСК.

Кроме счетов у коммунальной организации взыскали имущественное право получения денег, которые находятся у третьих лиц, а также была арестована машина «ГАЗель», которую могут продать на торгах для оплаты части долга.

Напомним, «Гортранс» в Екатеринбурге выплатит более 28 миллионов рублей за задолженности по электроэнергии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Электричество#ЖКХ#Долги#Задолженность#Арест#Управляющая компания#Коммунальные платежи#УК#Екатеринбург#Счета
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