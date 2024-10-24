У крупной УК в Нижнем Тагиле арестовали счета за долг 800 тысяч рублей

Posted 24 октября, 06:11
Published 24 октября, 06:11
Modified 24 октября, 06:13
Updated 24 октября, 06:13
Управляющая компания обслуживает 41 многоквартирный дом на Вые, в центре города и на Тагилстрое. УК должна выплатить около миллиона рублей, рассказали в пресс-службе НТЭСК.
Кроме счетов у коммунальной организации взыскали имущественное право получения денег, которые находятся у третьих лиц, а также была арестована машина «ГАЗель», которую могут продать на торгах для оплаты части долга.
Напомним, «Гортранс» в Екатеринбурге выплатит более 28 миллионов рублей за задолженности по электроэнергии.