Учитель пришел домой — как проходит проверка и зачем это необходимо

Posted 24 октября, 09:45
Published 24 октября, 09:45
Modified 24 октября, 09:47
Updated 24 октября, 09:47
По всей видимости, посещение учителями домов учеников — не очень распространенная практика в Нижнем Тагиле. Вместе с этим, не все готовы принять педагога у себя в гостях по определенным причинам.
Вот что сказала тагильчанка Наталья, после новости о том, что свердловчан будут наказывать за отказ пускать учителей:
Школа погрязнет в судах от адекватных родителей. Моя квартира — не проходной двор, и я пускаю только тех, кого пригласила, — написала женщина комментарий в группе TagilCity.ru.
Однако, как пояснили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила, такое мероприятие школа может организовать лишь по согласованию с родителями.
Посещение обязательно согласуется с родителями. Правила посещения регулируются школой и закреплены в локальных актах, — уточняют в управлении.
По мнению представителей мэрии, посещение учителем дома ученика — это элемент воспитательной работы. И введение такого опыта было запланировано еще в начале года.
Посещение семей учащихся является одной из форм воспитательной работы, которую проводят учителя. Во время посещения классный руководитель знакомится с членами семьи, устанавливает доверительные отношения между школой и родителями школьников, — поясняют в мэрии.
Вероятно, учителя и руководство школы могут настаивать на проверке конкретной семьи, особенно, если к ученику есть вопросы: настораживает его успеваемость или беспокоят изменения в поведении. В целом визит педагога можно рассматривать, как положительный опыт.
Для многих учащихся визит учителя — это важное событие, во время которого ребенок может рассказать о своих интересах и увлечениях. В каких-то случаях выход помогает своевременно оказать поддержку и помощь семье, - говорят в мэрии Нижнего Тагила.
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